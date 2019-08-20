HDP’li üç belediyeye kayyım

İçişleri Bakanlığı dün adli makamlar ve bakanlıkça Diyarbakır Büyükşehir Belediye Başkanı Adnan Selçuk Mızraklı hakkında 12, Mardin Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Türk hakkında 9, Van Büyükşehir Belediye Başkanı Bedia Özgökçe Ertan hakkında da 10 ayrı soruşturma yürütüldüğünü açıkladı. Başkanlara yöneltilen suçlamalar arasında, ‘sözde eşbaşkanlara belediye başkanlığı yaptırılması, belediyelerin yeniden örgütle iltisaklı ve irtibatlı kişilerin bulunduğu merkez haline getirilmesi, PKK’lı teröristlerin yakınlarına iş imkânı ve ailelerine maddi destek, bunun için de şehit yakınlarına mobing uygulanıp görev yerlerinin değiştirilmesi ya da işten çıkarılmaları, terörist cenazelerine katılmak, örgüt marşı eşliğinde saygı duruşunda bulunmak, terörist mezarlarını ziyaret ile cadde, park isimlerini örgüt mensuplarının isimleriyle değiştirmeye başlamak’ iddialarına yer verildi.

‘BİLEREK ADAY GÖSTERİLDİLER’

Açıklamada, bazı belediyelerin terör faaliyetlerinin desteklenmesi için militan kaynağı, mali kaynak ve araç-gerecin temin edildiği lojistik merkezlere dönüştürülmeye çalışıldığı, hatta bunların ülkenin diğer bölgelerinden ayrı bir yönetim modelinin parçası haline getirilmeye çalışılarak anayasada açıkça tanımlanan ülkenin devleti ve milletiyle bölünmez bütünlüğüne kasteden bir araç olarak kullanıldığı da yer aldı. Seçildiklerinde örgütçe kolay yönetilebilecek, silahlı terör örgütü kurmak ve yönetmek, üye olmak, örgüt propagandası yapmak, suç ve suçluyu övmek suçlarından soruşturma ve kovuşturma yürütülen kişilerin bazı belediyelerde bilerek ve isteyerek belediye başkan adayı gösterildiği savunuldu.

NELERLE SUÇLANIYORLAR

Açıklamada, Mızraklı hakkında ‘silahlı terör örgütü kurma veya yönetme, üye olma, terör örgütü propagandası yapma, suçu ve suçluyu övme’ suçlarından adli makamlarca 9, bakanlıkça 3; Türk hakkında ‘terör örgütü propagandası yapma, silahlı terör örgütüne üye olma, silahlı terör örgütüne isteyerek yardım, görevi kötüye kullanma, terör örgütü kurma ve yönetme’ suçlarından adli makamlarca 6, bakanlıkça 3; Ertan hakkında da ‘terör örgütü propagandası yapma, suçu ve suçluyu övme, silahlı terör örgütüne üye olma’ suçlarından adli makamlarca 7, bakanlıkça da 3 ayrı soruşturma ve kovuşturma yürütüldüğü belirtildi.

Ankara’da protesto için Sakarya Caddesi’nde toplanan yaklaşık 50 kişilik HDP’li grup polis engeliyle karşılaştı ve 9 kişi gözaltına alındı.

Mardin Valiliği ise ilde 30 gün süreyle eylem ve etkinlikler yapılmasını yasakladı.

MÜDAHALE KAÇINILMAZ

CUMHURBAŞKANI Yardımcısı Fuat Oktay: “Belediye imkânlarının eli kanlı terör örgütü lehine kullanıldığı adli ve idari soruşturmalarla tespit edilmiş ve gereken yapılmıştır. Millet iradesi asla terörün vesayetine terk edilemez. Demokrasi mücadelemiz çerçevesinde teröre destek veren belediyelere müdahale kaçınılmazdır.”

SOYLU’YA TAM DESTEK

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’yu arayıp Diyarbakır, Mardin ve Van belediyeleri ile ilgili operasyonlardan dolayı tebrik ederek başarılar diledi. Bahçeli, bu belediyelerle ilgili alınan tedbirin büyük, yerinde ve önemli bir operasyon olduğunu ifade etti. Terörle mücadele kapsamında hükümetin ve İçişleri Bakanı Soylu’nun tasarruflarını desteklediklerini belirten Bahçeli, “Hükümete ve size desteğimiz tamdır” dedi. (ANKARA)

GÖREVE BAŞLADILAR

DİYARBAKIR, Van ve Mardin’de büyükşehir belediye başkanlarının yerine kayyım olarak atanan valiler göreve başladı.

Üç kentte belediye binalarının önünde sabah erken saatlerden itibaren polisler geniş güvenlik önlemleri aldı. Bariyerlerle çevirilen belediyelere personel girişleri polis kontrolüyle yapılırken, içeride de bazı birimler arandı.

DİYARBAKIR: HDP’li Adnan Selçuk Mızraklı sabah polis yetkilileriyle görüştükten sonra binaya girip eşyalarını aldı. Mızraklı’nın ardından kayyım olarak atanan Diyarbakır Valisi Hasan Basri Güzeloğlu, görevine başladı. Güzeloğlu, “İşine bağlı, devletine bağlı, vatandaşına hizmet amaçlı her personelimizle biz hizmet vermeye devam edeceğiz. Her birinin hukuku şüphesiz korunacak ve her birisi bulunduğu pozisyonda görevine devam edecek. Şüphesiz terör örgütüne iltisaklı, ilintili ve bu bağlamda değerlendirilenler istisnadır. Diyarbakır’ın emrinde olacağız” dedi.

VAN: Vali Mehmet Emin Bilmez sabah saat 09.00 sıralarında belediye binasına geldi. Bilmez makam odasına geçtikten sonra ilk olarak, daha önce asılı olan ve seçimin ardından indirilen Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın fotoğrafını yerine astı. Bilmez, “Çalışanların aşına, ekmeğine karışmadan çalışacağız. Van Belediyesi’nin imkânlarını, Van halkına kullandıracağız. Şeffaf bir yönetim sergileyeceğiz, herkese eşit mesafede davranacağız” dedi.

Erdoğan’ın fotoğrafıyla ilgili de Bilmez, “Protokol gereği sağda olması gereken Cumhuriyetimizin kurucusu Atatürk’ün resminin sol tarafta asılı olduğunu, Sayın Cumhurbaşkanımızın resminin ise kaldırıldığını görünce ilk iş olarak bunun düzeltilmesini istedim. Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün resmi sol taraftan sağ tarafa alındı, arşive kaldırılan Sayın Cumhurbaşkanımızın resmi de protokolün sol tarafına asıldı” dedi.

MARDİN: Ahmet Türk’ün ikinci kez görevden alınması üzerine belediyede önlem alan polis, binaya işlem yaptırmak için giren vatandaşları tek tek ararken, askeri helikopter bina çevresinde güvenlik uçuşu yaptı. Kayyım olarak atanan Vali Mustafa Yaman, göreve başlarken yaptığı açıklamada “Daha önce de geldiğimizde vatandaşlarımıza ‘Sizin için çalışacağız’ demiştik. Bundan sonra da öncelikle kadınlar, gençler, öğrenciler ve dezavantajlı gruplar olmak üzere 850 bin Mardinlinin tamamına hizmet edeceğiz. Artık terör örgütüne para gitmeyecek, milletimiz için harcanacak” dedi. Görevden alınan Türk ise karara, “Hukukun olmadığı, haksızlığın tavan yaptığı bir dönem” diye tepki gösterdi. (DHA)