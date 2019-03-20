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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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AA
20.03.2019 - 11:42, Son Güncelleme:

HDP'li Sibel Yiğitalp'e 7 yıla kadar hapis istemi

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HDP'li Sibel Yiğitalp'e 7 yıla kadar hapis istemi

Terör örgütü PKK elebaşı Abdullah Öcalan'a bir etkinlikte yaptığı konuşmada selam gönderen eski HDP Diyarbakır Milletvekili Sibel Yiğitalp hakkında "terör örgütü propagandası yapmak" ve "suç ve suçluyu övmek" suçlarından 1 yıldan 7 yıla kadar hapis cezası istendi.

Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığınca, daha önce açılan davayla birleştirilmesi talebiyle Yiğitalp hakkında 2 ayrı suçtan hazırlanan iddianame, 5. Ağır Ceza Mahkemesince kabul edildi.

İddianamede, terör örgütü PKK/KCK'nın kuruluşu, amacı ve düzenlediği saldırılara ilişkin bilgiye yer verildi.

İddianamede, HDP tarafından 24 Haziran 2018'deki Cumhurbaşkanı ve Milletvekilliği Genel Seçimleri'ne yönelik merkez Yenişehir ilçesindeki İstasyon Meydanı'nda açık hava toplantısı düzenlendiği anımsatıldı.

O dönem HDP Diyarbakır Milletvekili olan Yiğitalp'in sahnede, toplanan kitleye hitaben yaptığı konuşmasının bir bölümüne yer verilen iddianamede, terör örgütü PKK elebaşı Öcalan'a selam gönderdiği konuşmasının içeriğinde suç unsurlarının tespit edildiği bildirildi.

İddianamede, şu değerlendirmelerde bulunuldu:

"Şüpheli Sibel Yiğitalp'in üzerine atılı suçları işlediği yönünde hakkında kamu davası açmayı gerektirir yeterli şüphenin varlığına kanaat getirilmiştir. Şüphelinin etkinlikte propaganda içerikli konuşmanın yargılama için yeni delil mahiyetinde olduğu değerlendirildiğinden, her iki dosyanın birlikte yürütülmesinde hukuki yarar sağlayacaktır."

İSTENEN CEZA 

Yiğitalp hakkında daha önce "silahlı terör örgütüne üye olmak", "terör örgütü propagandası yapmak", "kanuna aykırı toplantı ve yürüyüşlere silahsız katılarak ihtara rağmen kendiliğinden dağılmamak", "halkı kanunlara uymamaya tahrik" ve "görevi yaptırmamak için direnmek" suçlarından 11 yıldan 28 yıla kadar hapis cezası istenerek, mahkumiyeti halinde TCK'nin 53/1 maddesinde görülen hak yoksunluklarına hükmedilmesi talep edilmişti.

Birleştirilmesi talebiyle hazırlanan iddianamede ise sanığın "terör örgütü propagandası yapmak" ile "suç ve suçluyu övmek" suçlarından 1 yıldan 7 yıla kadar hapisle cezalandırılması isteniyor. 

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