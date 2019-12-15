HDP’li Paylan: Çocukken uzaya gitmek istiyordum... AK Partililer: Biz göndeririz

HDP Diyarbakır Milletvekili Garo Paylan, bütçeyi eleştiren konuşmasında, “Ben astronot olmak istiyordum çocukken, olamadım. Uzaya gitmek istiyordum, bütün hayalim buydu” dedi. AK Parti Grup Başkanvekili Muhammet Emin Akbaş, “Biz göndeririz”, İYİ Parti Grup Başkanvekili Lütfü Türkkan, “Bence olmuşsun Garo, sen uçuyorsun vallahi” diye laf attı.

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank da, “Astronot olmak istediğini söyledi, sanırım boyu astronot olmak için uygun değil ama bilim insanlarımız kabul ederse kendisini Antarktika’ya gönderebiliriz, orada bilim üssümüzde yapılan faaliyetleri kendisi kontrol edebilir” önerisinde bulundu. Paylan, “Sayın Varank, astronot olmak benim çocukluk hayalimdi sonra öğrendim ki bu ülkede o teknoloji yok ve hayal kırıklığına uğradım. Meramım, çocuklarımızın aynı hayal kırıklığına uğramaması içindi” diye karşılık verdi.

UZAY PROGRAMI 2020’DE

Varank bütçe sunumunda da, Türkiye’nin 20 yıllık hayali olan Türkiye Uzay Ajansı’nın faaliyetlerine başladığını belirterek, hazırladıkları Milli Uzay Programı’nı 2020 yılında ilan edeceklerini söyledi. Bu yıl üçüncü bilim seferini gerçekleştirerek, geçici bilim üssütünü Antarktika’da kurduklarını ve Türk bayrağını beyaz kıtada da dalgalandırdıklarını kaydeden Varank, “Nihai hedefimiz, Antarktika Antlaşmalar Sistemi’nde gözlemci ülke statüsünden danışman ülke statüsüne geçerek, kıtanın geleceğinde söz sahibi olmaktır. Bu amaç doğrultusunda, Antarktika’yla ilgili projeleri daha kurumsal bir yapıda sürdürmek için TÜBİTAK çatısı altında Kutup Araştırmaları Enstitüsünü kurduk” dedi.

9 SEÇİMİ DE KAYBEDİP...

BAkan Varank ile CHP’liler arasında yaşanan “tek adam” tartışması ise Meclis’te tansiyonu yükseltti. Varank’ın, CHP’lilerin Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’a yönelik “tek adam” ifadelerine yönelik, “Girdiği 9 seçimin 9’unu da kaybedip, hâlâ koltuğunda ısrarla oturan adama, ‘tek adam’ denir. Koltuğunu korumak adına parti içi demokrasiyi hiçe sayıp ‘Şu Külliye’ye gitti, bu Erdoğan’la görüştü’ dedikoduları yayan adama, tek adam denir” sözleri tartışmayı alevlendirdi. CHP Grup Başkanvekili Engin Altay, “Cumhurbaşkanlığı hükümet kabinesinin sayın üyelerinin görevi, Meclis’e gelip hesap vermektir, hesap sormak haddi değildir, polemik yapmak hiç haddi değildir” tepkisini gösterdi. Varank’ın, “haddini bil” diyen CHP’lilere yönelik, “Gel bildir, gel bildir” çıkışı da Genel Kurul’da gerilimi yükseltti.