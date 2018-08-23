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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

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ANKARA
23.08.2018 - 20:39, Son Güncelleme:

HDP’li Birlik Yunanistan’da gözaltında

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HDP’li Birlik Yunanistan’da gözaltında

Yurtdışına çıkış yasağı bulunan eski HDP Şırnak Milletvekili Leyla Birlik’in illegal yollardan Yunanistan’a gittiği ve Dedeağaç Polis Merkezi’nde gözaltında tutulduğu belirlendi.

Emniyet birimlerinden edinilen bilgiye göre 25 ve 26. dönem HDP Şırnak milletvekili Leyla Birlik, 4 Ocak 2017’de Şırnak Ağır Ceza Mahkemesi’nce, yurtdışına çıkma yasağı konulmasına rağmen illegal yollardan Yunanistan’a gitti. Birlik, Yunanistan /Alexandrapolis’te (Dedeağaç) Polis Merkezi’nde gözaltında tutuluyor. Birlik’in, buradan Geri Gönderme Merkezi’ne gönderileceği ve kendisine yardımcı olmaları maksadıyla Yunanistan ve Türkiye’deki HDP’li şahıslarla irtibat kurmaya çalıştığı, Yunanistan’a iltica talebinde bulunacağına yönelik istihbari bilgiler olduğu öğrenildi.

TAHDİT VAR ARANMASI YOK

Birlik’in, UYAP ve KİHBİ kayıtlarında herhangi bir aranması bulunmazken, Şırnak 2. Ağır Ceza Mahkemesi’nde hakkında ‘4.01.2017 tarihli yurtdışı tahdit kaydı’ var. UYAP kayıtlarına göre Birlik’in yargılandığı davalar ise özetle şöyle:

Bingöl, Diyarbakır, Hakkâri, Şırnak ve Van Cumhuriyet Başsavcılıklarınca ‘PKK/KCK terör örgütüne üye olmak’, ‘Terör örgütü propagandası yapmak’, ‘Terör örgütü adına faaliyette bulunmak’ suçlarından yürütülen soruşturmalar kapsamında; 04.11.2016’da Birlik’in de aralarında bulunduğu 13 HDP milletvekili yakalanarak gözaltına alındı. Birlik, ‘Terör örgütü propagandası yapmaktan’ tutuklanarak Silivri Cezaevi’ne teslim edildi.

4 Ocak 2017’de Şırnak Ağır Ceza Mahkemesi’nde yargılandığı davada, ‘Yurtdışına çıkma yasağı’ konularak serbest bırakıldı.

Şırnak 2. Ağır Ceza Mahkemesi’nde ‘Silahlı terör örgütüne üye olmak’, ‘Halkı kin ve düşmanlığa alenen tahrik etmek’, ‘Suç örgütlerinin isimlerini kullanarak tehditte bulunmak’, ‘Hakaret’, ‘Kanuna aykırı toplantı ve gösteri yürüyüşleri düzenlemek, yönetmek ve bunlara katılmak’tan yargılaması sürüyor.

Şırnak Asliye Ceza Mahkemesi’nde, ‘Cumhurbaşkanına hakaret’ten yargılandığı dava ise istinafta bulunuyor.

‘Türk Milletini, Cumhuriyeti ve Türkiye Büyük Millet Meclisi’ni alenen aşağılamak’ ve ‘Askeri yasak bölgelere girmek’ suçlarından da iki ayrı davada sanık.

Ankara 2. Ağır Ceza Mahkemesi’nde ‘Silahlı terör örgütüne üye olmak’, ‘Terör örgütü propagandası yapmak’tan yargılandığı Yargıtay’dan dönen bir davası da var.

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