HDP’li ankete suç duyurusu
YEREL seçimler öncesi bir anket şirketinin vatandaşlara, “HDP-İYİ Parti-CHP ittifakına oy vermeyi düşünüyor musunuz?” şeklinde soru sorduğu iddiası tartışma yarattı. İYİ Parti, Adana Cumhuriyet Başsavcılığı’na suç duyusunda bulunulduğunu açıkladı.
Açıklamada şöyle denildi:
“Araştırma şirketinden aradıklarını söyleyen şahıslar, vatandaşlara; ‘HDP-İYİ Parti-CHP ittifakına oy vermeyi düşünüyor musunuz?’ şeklinde soru yöneltmektedir. Böyle bir ittifak olmadığını ifade eden vatandaşlara, ‘Var ki soruyoruz. Sosyal medyada, gazetelerde, televizyonlarda her yerde görebilirsiniz’ şeklinde yanıt verilmiştir. İYİ Parti’nin iddialı olduğu illerde yoğunlukla yaşanan bu husus, ülkemizde siyasi rekabetin geldiği seviyeyi bir kez daha gözler önüne sermektedir. Vatandaşlarımızda yanlış algı yaratmak suretiyle yürütülen çirkin ve seviyesiz siyasi propagandayı kınıyoruz. Kastedilmek istenen ittifak ya da işbirliğinin birlikte oturulan Oslo masalarında, lahmacun ikramlarıyla izin verilen geçit törenlerinde aranması gerektiğini vurgulayarak, değerlendirmeyi kamuoyunun vicdanına bırakıyoruz.”
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