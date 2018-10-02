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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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ANKARA
02.10.2018 - 21:51, Son Güncelleme:

HDP’den yerelde ittifak çağrısı

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HDP’den yerelde ittifak çağrısı

HDP Eş Genel Başkanı Pervin Buldan, yerel seçimlerin stratejik önemde olduğunu belirterek, “Mevcut gidişattan rahatsız ve mağdur olan herkesin ortak hareket etmesi demokrasinin geleceği açısından büyük bir önem taşımaktadır” dedi.

Buldan partisinin grup toplantısında şunları söyledi: “Saray yönetimi, baskıcı yönetim sistemini yerel seçimlerde ele geçirmeyi planladığı belediyelerle tamamlamak sonuca götürmek istemektedir. Tüm hazırlıkları bu yöndedir. Tıpkı parlamentoda çoğunluğu kaybetmeleri gibi yerellerde de AKP’nin mutlak iktidar planı boşa çıkarılabilir. Bunun için demokrasiden yana olan, mevcut gidişattan rahatsız ve mağdur olan herkesin, tüm kesimlerin yerel seçimlerde ortak hareket etmesi, güç birliği, ittifak yapması demokrasinin geleceği açısından önem taşımaktadır. Karşımızda faşizm bloğu var. Her ittifakı kuruyorlar. Demokrasi isteyenler niye yan yana gelmesin? Bir engel yok. Bu nedenle herkesi bu bilinçle hareket etmeye çağırıyorum. 30 Mart seçimlerini 7 ve 24 Haziran’a çevirebiliriz. Yerelden başlayarak bu ülkeyi hep birlikte dönüştürebiliriz, demokrasiyi hep birlikte inşa edebiliriz. 2002’de ülkeyi krizle devraldılar. Şimdi krizin içine sürüklediler. Bunlar krizle geldiler, krizle de gidecekler.” 

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