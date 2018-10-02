HDP’den yerelde ittifak çağrısı
HDP Eş Genel Başkanı Pervin Buldan, yerel seçimlerin stratejik önemde olduğunu belirterek, “Mevcut gidişattan rahatsız ve mağdur olan herkesin ortak hareket etmesi demokrasinin geleceği açısından büyük bir önem taşımaktadır” dedi.
Buldan partisinin grup toplantısında şunları söyledi: “Saray yönetimi, baskıcı yönetim sistemini yerel seçimlerde ele geçirmeyi planladığı belediyelerle tamamlamak sonuca götürmek istemektedir. Tüm hazırlıkları bu yöndedir. Tıpkı parlamentoda çoğunluğu kaybetmeleri gibi yerellerde de AKP’nin mutlak iktidar planı boşa çıkarılabilir. Bunun için demokrasiden yana olan, mevcut gidişattan rahatsız ve mağdur olan herkesin, tüm kesimlerin yerel seçimlerde ortak hareket etmesi, güç birliği, ittifak yapması demokrasinin geleceği açısından önem taşımaktadır. Karşımızda faşizm bloğu var. Her ittifakı kuruyorlar. Demokrasi isteyenler niye yan yana gelmesin? Bir engel yok. Bu nedenle herkesi bu bilinçle hareket etmeye çağırıyorum. 30 Mart seçimlerini 7 ve 24 Haziran’a çevirebiliriz. Yerelden başlayarak bu ülkeyi hep birlikte dönüştürebiliriz, demokrasiyi hep birlikte inşa edebiliriz. 2002’de ülkeyi krizle devraldılar. Şimdi krizin içine sürüklediler. Bunlar krizle geldiler, krizle de gidecekler.”
Yorumları Göster
Yorumları Gizle