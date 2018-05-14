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    HDP’den ‘üniter devlet’ vurgusu

    Bülent SARIOĞLU/ANKARA
    14.05.2018 - 20:18 | Son Güncelleme:

    HDP, parti programı ve geçmiş seçim bildirgelerindeki ‘demokratik özerklik’ yerine, 24 Haziran bildirgesinde ‘yerel demokrasi’ kavramını kullanarak ‘üniter devlet’ vurgusu yaptı.

    HDP’nin cumhurbaşkanı adayı Selahattin Demirtaş ile partinin seçim bildirgesi, kampanyada kullanılan slogan ve müzikler dün Eş Genel Başkanlar Pervin Buldan ve Sezai Temelli tarafından açıklandı. Milletvekili seçiminde ‘Senle değişir’ teması esas alınırken, Demirtaş’ın kampanyasında ana sloganlar ‘Yurttaş, yoldaş, arkadaş, Demirtaş’, ‘Bir oy Demirtaş’a, bir oy HDP’ye’ oldu.

    ASGARİ ÜCRET VAADİ

    Seçim bildirgesinde asgari ücretin 3 bin liraya yükseltilmesi, ÖTV ve KDV paylarının düşürülmesi, vicdani ret, 8 Mart’ın kadınlar için resmi tatil olması vaatleri öne çıktı. Bildirgede öngörülen rejim modeli şöyle yazıldı:
    Üniter devlet yapısına ve demokratik parlamenter sisteme tezat oluşturmayan, bilakis bu sistemi güçlü kılan yerel demokrasi, demokratik yerinden yönetim modelidir. Yerel demokrasi merkezin yerel tahakkümünü engelleyecek. Ortak vatanımızda bir arada yaşayacağımız, demokratik Cumhuriyet’i ve kalıcı barışı birlikte var edeceğiz.”

    Etiketler: gazetehaberleri , gündem
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