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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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AA
30.01.2019 - 19:47, Son Güncelleme:

HDP'den skandal tanıtım!

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HDP'den skandal tanıtım!

Halkların Demokratik Partisinin (HDP) Mardin'de gerçekleştirdiği aday tanıtım toplantısında, terör örgütü PKK'yı ve teröristleri övücü mahiyette marş okundu, ölen teröristler için saygı duruşunda bulunuldu.

Bir düğün salonunda düzenlenen toplantıda, HDP'nin belirlediği belediye başkan adaylarının tanıtımı yapıldı.

Toplantıya HDP Eş Genel Başkanı Pervin Buldan, HDP Mardin Milletvekilleri Mithat Sancar, Pero Dündar, Ebru Günay, Tuma Çelik, HDP Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Ahmet Türk ile adaylar ve partililer katıldı.

Buldan'ın konuşmasından önce ölen PKK'lı teröristler için saygı duruşunda bulunuldu ve terör örgütü PKK'yı ve teröristleri övücü mahiyette marş söylendi.
Buldan, yaptığı konuşmada, temel hedeflerinin, demokrasiyi yerelden güçlendirerek kentleri halkla birlikte yönetmek olduğunu savundu.
Buldan, şöyle konuştu:

"Mardin'i Kürtler, Araplar, Ezidiler, Süryaniler, Mıhallemiler, kadınlar, gençler ve emekçiler yönetecektir. Sizler yöneteceksiniz, HDP yönetecek ve HDP bunun önünü açacaktır. Tıpkı seçim sloganımızda dediğimiz gibi, belediyelerimizin olduğu her yerde halkla birlikte bu belediyelerimizi bir kez daha almanın ve bunun bir seferberlik ruhuyla bu çalışmaları başlatmanın bugün Mardin'de startını hep birlikte veriyoruz."

 

SON 24 SAATTE YAŞANANLAR

 

Son 24 saatte ne oldu? (30.01.2019) 2İşte Türkiye ve dünya gündemine dair gelişmeler, son 24 saatte yaşanan olaylar..
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