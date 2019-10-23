HDP’den kayyım boykotu
HDP Eş Genel Başkanı Sezai Temelli, partili belediyelerine yönelik kayyım atamaları nedeniyle bu hafta Meclis çalışmalarını boykot edeceklerini açıkladı.
Temelli, dün partisinin grup toplantısında şunları söyledi: “Bugün de yeni kayyımlar atandı. Kayyım bir anayasal suçtur. Bu anayasal suçtan bir an önce vazgeçilmesini ve tüm belediye eşbaşkanlarımızın göreve iade edilmesini istiyoruz. Bütün milletvekillerini uyaracağız, yüzleşmeye davet edeceğiz. Bizler Diyarbakır’da olacağız. Orada Selçuk Mızraklı, Ahmet Türk, Bedia Özgökçe olacağız.”
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