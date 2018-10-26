HDP’den ittifak açıklaması: ‘CHP’yle resmi görüşme yok’
HDP Sözcüsü Saruhan Oluç, yerel seçimlerde ittifak tartışmalarına ilişkin, CHP ile resmi bir görüşmelerinin olmadığını söyledi. Oluç, Meclis’te düzenlediği basın toplantısında, “İttifak konusunda batı illeri açısından baktığımızda, en geniş demokrasi ittifakının yapılması gerektiğini düşünüyoruz” dedi.
Emeklilikte yaşa takılanlarla ilgili Meclis’te araştırma komisyonu kurulmasına ilişkin yapılan oylamada MHP’nin tavrını da eleştiren ve milliyetçi seçmende MHP’ye yönelik bir tepkinin oluştuğunu öne süren Oluç “MHP, bu tepkiyi nasıl bastıracak. Emir komuta zinciri içinde AKP’ye bağlı olduğunu nasıl gizleyebilecek? Bunu örtmek için yeni bir icat buldular. ‘HDP ile yan yana durmamak için oy vermedik’ dediler. Siyaseti tam bir komediye dönüştürdünüz. Mesela biz yarın, Bahçeli çok iyi bir liderdir desek siz Devlet Bahçeli’yi MHP’nin başından alacak mısınız” diye konuştu.
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