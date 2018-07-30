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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Gündem
İsmail SAYMAZ
30.07.2018 - 13:15, Son Güncelleme:

HDP'den ayrılıyorlar

İsmail Saymaz
İsmail Saymaz
isaymaz@hurriyet.com.tr
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İsmail Saymaz
İsmail Saymaz
isaymaz@hurriyet.com.tr
HDP'den ayrılıyorlar

HDP İstanbul ve Hatay milletvekilleri Erkan Baş ve tiyatrocu Barış Atay’ın partiden ayrılarak, Türkiye İşçi Partisi’ne (TİP) katılacakları öğrenildi. Böylelikle TİP, 47 yıl sonra TBMM’de temsil edilecek.

TİP, geçen aralık ayında yeniden açılarak, siyaset sahnesine katılmıştı. TİP’in kurucuları arasında Türkiye Komünist Partisi’nin eski genel başkanı Erkan Baş ve tiyatrocu Barış Atay da vardı. HDP’nin sosyalist partilerle yaptığı ittifak sonucu Baş, İstanbul üçüncü bölgeden; Atay memleketi Hatay’dan milletvekili seçildi.

Ancak iki milletvekilinin seçimden sonra partilerine katılma yönünde HDP ile anlaştığı öğrenildi. Baş ve Atay’ın TBMM’nin açılmasından önce HDP’den ayrılıp TİP’e katılması bekleniyor. Geçen hafta yemin törenine yakalarında Behice Boran ve Mustafa Suphi fotoğraflarının olduğu rozetlerle giren iki milletvekilinin katılımıyla TBMM’deki parti sayısı sekize çıkacak.

Bir grup sendikacı tarafından 1961’de kurulan TİP, 1965’te 15, 1969’da iki milletvekiliyle TBMM’ye girdi. TİP, 12 Mart 1971’deki darbe sonrası kapatıldı. Genel Başkan Behice Boran, dört yıl sonra TİP’i tekrar açtı. Ancak ömrü kısa oldu ve parti, 12 Eylül’de yine kapatıldı. Boran ve TİP yöneticileri, 1987’de TKP ile birleşerek, Türkiye Birleşik Komünist Partisi’ni kurdu. TİP, Aralık 2017’de Baş ve Atay ile bir grup arkadaşı tarafından son kez kuruldu.

 

 

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İsmail Saymaz
İsmail Saymaz
isaymaz@hurriyet.com.tr
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