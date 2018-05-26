HDP'den AYM'ye çağrı: Demirtaş'ın başvurusunu öncelikli inceleyin

Edirne'ye gelen HDP Eş Genel Başkanları Pervin Buldan ve Sezai Temelli ile partililer, Demirtaş'ın tutuklu bulunduğu cezaevine 4 kilometre kala, tedbir alan polis ve jandarma ekiplerince durduruldu. Buldan ve Temelli, Demirtaş ile görüşmek için cezaevine gitti. Basın ve parti üyelerinin cezaevine girişlerine ise izin verilmedi. Bir süre sonra geri dönen Buldan, Demirtaş ile görüştürülmediklerini belirterek şöyle konuştu:



“Sayın Demirtaş, HDP'nin 6 milyon oy verilmiş olan bir partinin cumhurbaşkanı adayıdır. Demirtaş’ı dört duvar arasında tutabilirsiniz ama milyonların gönlünden ve yüreğinden asla silemezsiniz. Sayın Demirtaş cumhurbaşkanı adayı olarak diğer adaylar gibi il il dolaşamayacak, mitingler yapamayacak, tabanıyla, seçmeniyle buluşamayacak. Sayın Demirtaş’ı ve tüm arkadaşlarımızı 24 Haziran akşamı Türkiye toplumu, halkları yani halkımız tahliye edecek. Bu adaletsizliğe 24 Haziran akşamı son verilecek." HDP Eş Genel Başkanı Temelli ise Demirtaş’ın cezaevinden çıkarılması için Anayasa Mahkemesi’ne başvuracaklarını belirterek, “Şimdi Anayasa Mahkemesi´ne başvuruyoruz ve buradan çağrı yapıyoruz. Bu başvuruyu rutin başvuru arasında kabul etmeyin, öncelikli olarak inceleyin” diye konuştu.



PERİNÇEK'LE SÖZ DÜELLOSU

VATAN Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek’in “Cumhurbaşkanı seçilirsem HDP’yi kapatırım” çıkışı, sosyal medyada söz düellosuna dönüştü. Twitter’dan Perinçek’e yanıt veren Demirtaş, “Ben seçilirsem Vatan Partisi’ni kapattırmayacağım. Partiniz dahil, bütün partilerin hazineden adil bir yardım almasını sağlayacağım. Ayrıca siz kazanırsanız söz veriyorum, HDP’yi biz kendimiz kapatacağız” dedi. Perinçek de Demirtaş’ın sözlerine Twitter’dan “HDP’yi siz kurmadınız ki siz kapatasınız. HDP’yi ABD, İsrail ve PKK kurdu. HDP için tek çıkış yolu kendisini dağıtması, HDP’ye üye olan bütün vatandaşlarımızın Vatan Partisi’ne katılmasıdır” diye yanıt verdi.