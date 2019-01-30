HDP’den AK Parti’ye üslup ziyareti
HDP Eş Genel Başkanı Pervin Buldan, yerel seçim kampanyasını başlatmadan önce AK Parti Grup Başkanı Naci Bostancı’ya sürpriz bir nezaket ziyareti yaptı.
Buldan, HDP’li Meclis Başkanvekili Mithat Sancar’la birlikte Bostancı’yı önceki gün TBMM’deki makamında ziyaret etti. Görüşme, HDP yönetiminin talebiyle gerçekleşti. Bostancı, görüşmenin ‘nezaket ziyareti’ kapsamında gerçekleştiğini, yeni döneme ilişkin çalışmaların değerlendirildiğini ve ‘siyasette üslup’ konusundaki beklentilerin de dile getirildiğini söyledi.
YAKINLAŞMA İDDİASI
HDP ile AK Parti arasında ‘yakınlaşma’ iddialarına karşı Pervin Buldan, “Seçim meselesinde bizim AKP’ye olan tavrımız nettir. Bu kadar insanın cezaevinde olduğu, tecritin sürdüğü bir süreçte farklı bir konu konuşma olamaz” dedi. Buldan, “Bölgede yaşanan baskıları görüşmek üzere bir araya geldik. Adaylarımızın çalışmalarının engellenmesi, gözaltına alınması gibi konular var. Seçim güvenliği konusunu özellikle konuştuk. Sayın Bostancı da ‘siyasetin dilinin bu kadar sert olmasının bölgeye yansımaları’ olarak değerlendirdi. Bu konuda elinden geleni yapacağını ifade etti” dedi. ◊ ANKARA
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