Ara
MENÜ
Gündem Haberleri
GÜNDEM
    Haberler >Gündem>HDP'den aday yanıtı...

    HDP'den aday yanıtı...

    AA
    26.04.2018 - 19:10 | Son Güncelleme:

    HDP Eş Genel Başkanı Pervin Buldan, 24 Haziran'da yapılacak seçimlere ilişkin, "Cumhurbaşkanlığı seçiminde HDP olarak seçimlere kendi adayımızla girdiğimizi deklare ettik ve en kısa zamanda da adayımızı Türkiye kamuoyuyla paylaşacağız." dedi.

    Buldan, AA muhabirine yaptığı açıklamada "Elbetteki seçimde, özellikle Cumhurbaşkanlığı seçiminde HDP olarak seçimlere kendi adayımızla girdiğimizi deklare ettik ve en kısa zamanda da adayımızı Türkiye kamuoyuyla paylaşacağız. İsmi geçenler açısından ifade etmek isterim ki birinci turda bizim adayımız kazanacak, ikinci tura da kalacak olan yine bizim adayımızdır. Dolayısıyla diğer adaylar açısından Türkiye toplumu, Türkiye halkları bir karar verecek ama bu kararını Türkiye toplumunu kucaklayacak olan adaydan yana yapacağına olan inancımız çok büyüktür."  
    Cumhurbaşkanlığı adaylarına da değinen Buldan şunları söyledi:

    "Abdullah Gül ismi de Selahattin Demirtaş ismi de var. CHP'nin adayının ismi henüz belli olmadı ama İYİ Parti'nin, Meral Akşener'in ismi var. Bu isimler elbetteki değişebilir de. Henüz isim açısından bir şey söylemek erken. Bunun için karar mekanizmalarımız henüz toplantılarını ve çalışmalarını tamamlamadılar. En kısa zamanda biz de adayımızı açıklayacağız."

    Gül'ün cumhurbaşkanlığı adaylığına ilişkin tartışmaların hatırlatılması üzerine Buldan, "Abdullah Gül, Türkiye açısından elbetteki geçmişi bilinen bir siyasetçi ama biz birinci turda da ikinci turda da bizim adayımızın kazanacağına olan inancımızı ifade etmek isteriz." diye konuştu.


     

    SON 24 SAATTE YAŞANANLAR

    Son 24 saatte ne oldu? (26.04.2018-2)İşte Türkiye ve dünya gündemine dair gelişmeler, son 24 saatte yaşanan olaylar..
    daha fazla video için
    Etiketler: aday , seçim , gündem
    Son Dakika Haberler
    ﻿

    EN ÇOK OKUNAN HABERLER

      Sayfa Başı
      Hürriyete Reklam Ver
      Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
      Türkiye'den ve Dünya’dan son dakika haberler, köşe yazıları, magazinden siyasete, spordan seyahate bütün konuların tek adresi hurriyet.com.tr; Hurriyet.com.tr haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, Kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
      • Hürriyet Emlak
      • Hürriyet Oto
      • Yenibiriş
      • Yakala.co
      • Hürriyet TV
      • Hürriyet Aile
      • Mahmure
      © Copyright 2018 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞHürriyet KurumsalBize UlaşınYatırımcı İlişkileri