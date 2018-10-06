HDP ve CHP'li 15 vekile fezleke
ANKARA Cumhuriyet Başsavcılığı, 12 HDP milletvekili ve 3 CHP milletvekilinin dokunulmazlığının kaldırılması için fezleke hazırladı.
HDP milletvekilleri hakkında ‘terör örgütü propagandası’, CHP milletvekilleri hakkında ise ‘cumhurbaşkanına hakaret’ suçundan fezleke düzenlendi. Ankara Başsavcılığı Parlamenter Suçları Soruşturma Bürosu, dokunulmazlığının kaldırılmasını talep ettiği HDP milletvekillerinden Feleknas Uca, Ayşe Acar Başaran’ın ve Pervin Buldan’ın 8 Mart Dünya Kadınlar Günü’nde yaptıkları konuşmaları gerekçe gösterdi.
GEREKÇE: AFRİN
Kars Milletvekili Ayhan Bilgen, Ağrı Milletvekili Berdan Öztürk, Van Milletvekili Bedia Özgökçe Ertan, Şanlıurfa Milletvekili Nimettulah Erdoğmuş, Ankara Milletvekili Filiz Kerestecioğlu Demir, Diyarbakır Milletvekili İmam Taşçıer, Siirt Milletvekili Meral Danış Beştaş, Tunceli Milletvekili Alican Önlü, Antalya Milletvekili Kemal Bülbül’ün de sosyal medya hesaplarında Afrin operasyonuna ilişkin paylaşımları nedeniyle dokunulmazlıklarının kaldırılması istendi.
Savcılık, CHP milletvekilleri Aykut Erdoğdu, Çetin Osman Budak ve Erdin Bircan’ın da TCK 299’uncu maddesinde düzenlenen ‘Cumhurbaşkanına hakaret’ suçu nedeniyle dokunulmazlıklarının kaldırılmasını talep etti. Erdoğdu’nun, sosyal medya hesabında cumhurbaşkanına yönelik olarak kullandığı ‘tefeci’ ifadesi nedeniyle dokunulmazlığının kaldırılması isteniyor.
Savcılık kaynakları, 80 milletvekili hakkında yapılan soruşturmalar neticesinde ise takipsizlik kararı verildiğini bildirdi. Bu vekillerin yaptığı konuşmaların düşünce ve ifade hürriyeti kapsamında değerlendirildiği belirtildi.
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