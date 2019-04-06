HDP Silopi İlçe Başkan Yardımcısı Gündüz'e terör gözaltısı
Şırnak'ın Silopi ilçesinde terör örgütü PKK'nın propagandasını yaptıkları gerekçesiyle 3 zanlı gözaltına alındı.
İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince yürütülen soruşturma kapsamında terör örgütünün propagandasını yapanların yakalanması amacıyla operasyon düzenlendi.
Operasyonda, HDP İlçe Başkan Yardımcısı Fatma Gündüz ile Behiye Nayır ve Emine Özek gözaltına alındı.
Şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.
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