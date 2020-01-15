HDP: Sanat senin neyine

Temelli, “Kadir İnanır’a yönelik bir saldırı gerçekleşti. Neden? Çünkü sevgili Selahattin Demirtaş’ın bir eseri tiyatroda sahnelenmiş. Buna tahammül edemeyen zihniyet kalktı Kadir İnanır’a, Selahattin Demirtaş’a saldırdı. Sanat senin neyine, sanata laf etmek senin ne haddine” dedi. m ANKARA