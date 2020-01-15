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ANKARA
Haber Giriş: 15.01.2020 - 08:00,Son Güncelleme:/

HDP: Sanat senin neyine

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HDP: Sanat senin neyine

HDP Eş Genel Başkanı Sezai Temelli, eski HDP Eş Genel Bakanı Selahattin Demirtaş’ın yazdığı oyunun tiyatrosunu izleyen sanatçı Kadir İnanır’a AK Parti’den gelen tepkileri eleştirdi.

Temelli, “Kadir İnanır’a yönelik bir saldırı gerçekleşti. Neden? Çünkü sevgili Selahattin Demirtaş’ın bir eseri tiyatroda sahnelenmiş. Buna tahammül edemeyen zihniyet kalktı Kadir İnanır’a, Selahattin Demirtaş’a saldırdı. Sanat senin neyine, sanata laf etmek senin ne haddine” dedi. m ANKARA

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