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    HDP resmen açıkladı: Demirtaş aday

    AA
    05.05.2018 - 01:17 | Son Güncelleme:

    HDP Eş Genel Başkanı Pervin Buldan, 24 Haziran'da yapılacak seçimde partilerinin cumhurbaşkanı adayına ilişkin, “Selahattin Demirtaş Kürt halkının ve Kürt siyasi partilerinin ortak ittifakı olarak Türkiye kamuoyuna duyurulmuştur” dedi.

    Buldan, Diyarbakır'da bir otelde partisince düzenlenen toplantıda, HDP'nin adayının İstanbul Milletvekili Selahattin Demirtaş olduğunu açıklarken şöyle konuştu: “Tarihi bir dönemde tarihi bir süreçte böylesine baskın bir seçimde Türkiye toplumunun ve Kürt halkının artık kaybedecek zamanı yoktur. Selahattin Demirtaş sadece Kürtlerin değil, bu ülkede yaşayan Ermenilerin, Süryanilerin, Alevilerin, kadınların ve gençlerin adayıdır. Demirtaş umudun gerekçesidir, umudun yaratıcısı olarak bu toplumda var olmuştur, var olmaya devam edecektir. Şimdi yapmamız gereken en önemli şey, sevgili Selahattin Demirtaş'a sahip çıkmaktır.” 

    Etiketler: gazetehaberleri , gündem
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