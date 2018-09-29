HDP PM toplandı... İttifak açıklaması

MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
ANA SAYFA
HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

HÜRRİYET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

YENİBİRİŞ

Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

YAKALA.CO

yakala.co, yaşadığın şehri keşfetmen, gitmek istediğin yere gitmen, almak istediğin şeyi alman için bütçeni ikiyekatlar. Çünkü yakala.co’da yer alan fırsatlar, genel fiyatının yarısı seviyesindedir. Hatta birçok zaman %50’ninde üzerinde bir indirimle karşılaşırsın.

Süper lüks yerler, kültürel, sportif, eğlenceli ve öğretici etkinlikler, her gün yenilenen yakala.cofırsatlarında seni bekliyor olacak.

İster Boğazın yanı başında yemek, eğlence veya lüks yatla gezi veya masaj keyfi ister Ege’de Akdeniz’de veyayurt dışında tatil ister son teknoloji bir ürün! yakala.co’da bunların hepsine çok sürpriz fiyatlarla sahipolabilirsin…

yakala.co’da mutlaka kendine göre bir fırsat bulursun. Bir Hürriyet iştiraki olan yakala.co’nun daima seninmutluluğunu sağlamak için çalıştığını sakın unutma!

KURUMSALKURUMSALKURUMSALKURUMSAL

HÜRRİYET'E BAĞLI KAL

Hesap Oluştur veya Giriş Yap
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Apple Store'dan indirin
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Google Play'den indirin
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerGündem HaberleriHDP PM toplandı... İttifak açıklaması
GeriGündem HDP PM toplandı... İttifak açıklaması
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber

Gündem
AA
29.09.2018 - 11:59, Son Güncelleme:

HDP PM toplandı... İttifak açıklaması

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
HDP PM toplandı... İttifak açıklaması

HDP Eş Genel Başkanı Sezai Temelli, yerel seçim çalışmalarını yoğun bir şekilde sürdürdüklerini belirterek, "İttifaklar, Ankara'nın kulislerinde değil, sokakta, iş yerinde, mahallede gerçekleştiği zaman gerçek anlamına kavuşacaktır" dedi.

HDP Parti Meclisi (PM), yerel seçim hazırlıklarını değerlendirmek ve güncel konuları görüşmek üzere, Eş Genel Başkan Sezai Temelli başkanlığında parti genel merkezinde toplandı.

Temelli, iki gün sürecek toplantıda mevcut konuları ve yeni yasama yılına ilişkin çalışmalarını da ele alacaklarını belirtti.

MHP'nin bir af teklifi sunduğunu hatırlatan Temelli, bu öneriyi "bir adalet tutulması", "bir vicdan tutulması" olarak niteledi.

Söz konusu teklifin "nitelikli hırsızlık, dolandırıcılık, organize suç örgütlerine" af getirmeyi amaçladığını savunan Temelli, "Buna kılıf hazırlarken de cezaevlerinin doluluğunu öne sürüyorlar. Zaten cezaevinde kötü muameleye maruz kalanlar bu af teklifinin içinde yer almıyorlar." ifadesini kullandı.

AK Parti'nin son 5 yılda 79 cezaevi yaptığını, gelecek dönem için de 50 yeni cezaevi planının olduğunu belirten Temelli, "Cezaevi sayısı arttıkça adaletsizlik de artıyor. Bizim teklifimiz çok net, biz çok açık bir şekilde bu ülkede adalet istiyoruz. Bu ülkeye adalet gelmesinin yolu yargıya adalet gelmesinden geçiyor. Bugün yargı siyasallaşmıştır." diye konuştu.

Suriye'deki gelişmelere de değinen Sezai Temelli, Suriye'de çözümsüzlüğü ötelemenin barışa hiçbir katkısı olmayacağını vurguladı.

Suriye'deki çözümün Suriye halklarından geçtiğini anlatan Temelli, halkların kendi öz iradesini ortaya koyması ve bütün dış güçlerin Suriye'den çıkması gerektiğini ileri sürdü.

Yeni Ekonomi Programı'na ilişkin eleştirilerde bulunan Temelli, "Adını değiştirmekle sorunlardan kurtulmak mümkün değil." ifadesini kullandı.

Hazine ve Maliye Bakanlığının ABD'li bir danışmanlık firmasıyla anlaştığını, bunun da yeni özelleştirmelerin sebebi olduğunu öne süren Temelli, "Tüm toplumu yan yana gelmeye 'biz bunun bedelini ödemeyeceğiz' diye örgütlenmeye davet ediyoruz. PM'de de bu konuyu ayrıntılı şekilde ele alacağız." dedi.

YEREL SEÇİMLER

Yerel seçim çalışmalarını yoğun bir şekilde sürdüklerini aktaran Temelli, "Nasıl bir kent, nasıl bir yönetim istiyoruz?" soruları ışığında çalışma yapacaklarını bildirdi.

Sezai Temelli, şunları söyledi: "Bunun gerçekleşmesi için neler yapabiliriz. Bunun çalışmasını yapıyoruz. Emekçilerin kentini istiyoruz, kadınların, gençlerin, halkların, farklı inançların bir arada olacağız, eşitlikçi kamusal alanı verebildiğimiz bir kent modeli istiyoruz. Bu anlamda çalışmalarımızı hayata geçirmek için emekçilerle, kadınlarla toplumun tüm kesimleriyle bütün halklar bir araya gelerek ittifakı gerçek anlamına kavuşturarak çalışmalarımızı önümüzdeki dönem yoğunlaştıracağız. Burada yerel demokrasi tezimizin yaygınlaşması büyük önem taşıyor. İttifaklar, Ankara'nın kulislerinde değil, sokakta, iş yerinde, mahallede gerçekleştiği zaman gerçek anlamına kavuşacaktır."

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
﻿
Yorumları Göster
Yorumları Gizle

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Sıradaki Haber

İstanbul Valiliği’nden beklenen fırtına ile ilgili son dakika uyarısı

Hastanede verdiği ifade ortaya çıktı

Helallik alındı

Yusuf Nazik’in itiraflarının ardından flaş gelişme