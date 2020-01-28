HDP önündeki eylemde 148'inci gün

Hacire Akar, 21 Ağustos'ta kaybolan oğlu Mehmet'in HDP'liler tarafından dağa kaçırıldığını söyleyip, bir gün sonra partinin Diyarbakır il binası önünde oturma eylemi başlattı. Eylemin 3'üncü gününde ortaya çıkan Mehmet Akar, mahkemece ev hapsiyle cezalandırıldı. Oğluna kavuşup, eylemine son veren Hacire Akar, çocukları kayıp annelere çağrıda bulundu. Hacire Akar'ın çocuğuna kavuşması, çocukları terör örgütü PKK tarafından kaçırılan aileler için umut oldu. Akar'ın çağrısıyla harekete geçen çocukları kayıp aileler, 3 Eylül'den itibaren HDP binası önünde oturma eylemine başladı.



4 AİLE EVLADINA KAVUŞTU



Hacire Akar'ın oğlu Mehmet'in yanı sıra eyleme katılanlardan Hatice Ceylan'ın oğlu Cafer, Hüsniye- Hüseyin Kaya çiftinin kızları Mekiye ile Halime Kadran'ın torunu Halil İbrahim Kadran'ın terör örgütünden kaçarak, güvenlik güçlerine teslim olmasıyla HDP önünde oturma eylemi yapan ailelerden 4'ü, evlatlarına kavuştu. Hatice Ceylan, Hüsniye- Hüseyin Kaya çifti ile Halime Kadran, diğer ailelere destek olmak için oturma eylemlerine devam ediyor. 75 aile, oturma eylemini 148'inci günde de sürdürdü.



Hakkari Şemdinli'den gelen ve 2015'te terör örgütü PKK tarafından dağa kaçırıldığını belirttiği oğlu Roşat için oturma eylemini 8 Kasım'dan bu yana sürdüren Necibe Çiftçi, "Oğlum için bu çadırın altında, bu mücadeleyi veriyorum. 148 gündür biz bu çadırın altındayız. 148 sene olsa da biz bu çadırın altında, bu mücadeleye devam edeceğiz. Çünkü çocuklarımız için biz buraya gelmişiz. Bizim çocuklarımızı HDP götürdü. Biz HDP'den bu çocuklarımızı istiyoruz" diye konuştu.