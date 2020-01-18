HDP önündeki eylemde 138’inci gün

Hacire Akar, 21 Ağustos’ta kaybolan oğlu Mehmet’in HDP’liler tarafından dağa kaçırıldığını söyleyip, 1 gün sonra partinin Diyarbakır il binası önünde oturma eylemi başlattı. Eylemin 3’üncü gününde ortaya çıkan Mehmet Akar, mahkemece ev hapsiyle cezalandırıldı. Oğluna kavuşup, eylemine son veren Hacire Akar, çocukları kayıp annelere çağrıda bulundu. Hacire Akar’ın HDP il binası önünde başlattığı eylemle çocuğuna kavuşması, çocukları terör örgütü PKK tarafından kaçırılan aileler için umut oldu. Akar’ın çağrısıyla harekete geçen çocukları kayıp aileler, 3 Eylül’den itibaren HDP il binası önünde oturma eylemine başladı.



4 AİLE, EVLADINA KAVUŞTU



Hacire Akar’ın yanı sıra eyleme katılanlardan Hatice Ceylan’ın oğlu Cafer, Hüsniye- Hüseyin Kaya çiftinin kızları Mekiye ile Halime Kadran’ın torunu Halil İbrahim Kadran’ın terör örgütünden kaçarak, güvenlik güçlerine teslim olmasıyla HDP önünde oturma eylemi yapan ailelerden 4’ü, evladına kavuştu. Hatice Ceylan, Hüsniye- Hüseyin Kaya çifti ile Halime Kadran, diğer ailelere destek olmak için oturma eylemlerine devam ediyor. 72 aile, HDP önündeki evlat nöbetini 138’inci günde de sürdürüyor.



’KIZIM AVUKAT OLMAK İSTİYORDU’



2012 yılında lise 1’inci sınıf öğrencisiyken kaçırılan kızı Şerima Sancar için 15 Ocak günü, Van’dan gelerek oturma eylemine katılan Nazlı Sancar, kızından 8 yıldır haber alamadığını söyledi. Kızının avukat olma hayali olduğunu ifade eden Sancar, "8 yıldır kızım kayıp. Zorla dağa kaçırdılar. Okul okuyordu, hayalleri vardı. Kızım çok başarılıydı. Kızımı o elbiseleri giymeye layık görmüyorum. Kızım avukat olmak istiyordu. Bu soğukta, kar da yağsa, taş da yağsa ne olursa olsun biz evlatlarımız için buradayız. Kızım için canımı feda ederim. Murat Karayılan’dan, terör örgütü PKK’dan, HDP’den kızımı istiyorum. Yeter artık. Benim kızımı bırakın. O daha çok küçük. Bu kadar küçük çocuklardan ne istiyorsunuz?" dedi.