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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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DİYARBAKIR (İHA)
03.11.2019 - 12:24, Son Güncelleme:

HDP önündeki ailelerin evlat nöbeti 62'nci gününde

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HDP önündeki ailelerin evlat nöbeti 62'nci gününde

Çocuklarının terör örgütü PKK mensupları tarafından dağa kaçırıldığı iddiasıyla HDP Diyarbakır İl Başkanlığı önünde oturma eylemi yapan ailelerin evlat nöbeti 62’nci gününe girdi.

Çocuklarının teröristler tarafından dağa kaçırıldığı iddiasıyla 3 Eylül'de merkez Bağlar ilçesi Turgut Özal Bulvarı üzerindeki HDP Diyarbakır il binası önüne gelen ailelerin oturma eylemi 62'nci gününde de devam ediyor. 2 Ekim 2015'te vatani görevini yapmak üzere birliğine giderken Tunceli Pülümür'de kaçırılan Müslüm Altıntaş'ın babası Şevket Altıntaş, oğlunun zorla kaçırıldığını, 5 yıldır PKK'nın elinde olduğunu söyledi. Altıntaş, "Bugün 62’nci gün oldu, biz hala buradayız ve beklemeye devam edeceğiz. Bizler onlara göre satılmışız, buna sorgusuz sualsiz inanıyorlar. Bunu bir araştırsınlar, biz gerçekten mağdur aileleriz. Burada gerçek acı yaşanıyor, senaryo değil. Bugün terör örgütü 13 tane sivil masumun canını aldı, arkadaşım sen bu PKK’yı desteklerken bu zulmü de destekliyorsun. Evlatlarımız için buradayız, gelsinler korku nereye kadar. 13 esir ailesi 5 yıldan beri mücadele içerisinde. Bunlardan sadece 2 kişi varız, neredeler. Evladınız için hiç mi mücadele etmeyeceksiniz? Burada öldürüldüm, ne güzel, ne onurlu ve şerefli bir ölüm. Ben oğlum geldiğinde senin için bunları yapabildim diye bir sözüm var, onlar ne diyecek, hangi lafların arkasına sığınacaklar? Oğlum ben korktum mu diyecekler? Korkmasınlar bu süreç geçecek, ben tarafımı belli ettim. Ben PKK’ya, oğluma karşı bu ülkenin vatandaşları için buradayım, bunu Allah biliyor. Bu ülke için fedakarlık yapalım, bunu hep vurguladım. Bu terör olayının bitmesi ve ülkemizin huzura varması için buradayız" dedi.

Öte yandan babalar asker selamı vererek, Barış Pınarı Harekatı'nda görev yapan Mehmetçiklere yanlarında oldukları mesajını verdiler.

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