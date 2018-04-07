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    HDP milletvekilleri, Mesut Barzani ile görüştü

    DHA
    07.04.2018 - 20:16 | Son Güncelleme:

    HDP Eş Genel Başkanı Pervin Buldan'ın başkanlık ettiği partili heyet, Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) eski Başkanı ve KDP Başkanı Mesut Barzani'yi ziyaret etti.

    HDP Eş Genel Başkanı Pervin Buldan ile milletvekilleri Feleknas Uca, İmam Taşçıer ve Osman Baydemir bugün Irak'ın kuzeyine gitti.

    HDP heyeti Erbil'de IKBY eski Başkanı Mesut Barzani'yi ziyaret etti. HDP heyeti, KDP Genel Başkanlığı görevini sürdüren Mesut Barzani ile yaklaşık 1.5 saat görüştü.

    HDP Genel Merkezi'nden yapılan açıklamada, görüşmede, yaşanan son siyasal gelişmelerin ele alındığı ifade edildi. Heyetin daha sonra IKBY Başbakanı Neçirvan Barzani ve çeşitli siyasi partilerin temsilcileriyle görüşmesi bekleniyor.

    HDP heyetinin yarın ise bölgedeki diğer partilerle görüşmesi bekleniyor. Pazartesi günü Süleymaniye'ye geçecek olan heyetin burada da görüşmeler yapacağı bildirildi.

    Etiketler: gündem
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