‘HDP kararlı tutumunu sürdürecek’
HDP Eş Genel Başkanı Pervin Buldan, “Hani hep diyor ya ‘Dünya 5’ten büyüktür’ diye. Biz de diyoruz ki, İstanbul ve Türkiye halkları, hukuku yok sayan Yüksek Seçim Kurulu’ndaki (YSK) o yedi adamdan daha büyüktür” dedi.
Meclis grup toplantısında konuşan Pervin Buldan özetle şunları söyledi:
“YSK denilen yapı, adında ‘yüksek’ ifadesi olunca kendisini halkın üzerinde görüyor. Çıkmışlar utanmadan bir de ‘Oylar çalındı’ diyerek milyonların iradesine saygısızca yaklaşıyorlar. İstanbul’da oylar çalınmadı. İktidar ve YSK eliyle halkın iradesi çalındı. HDP’nin durduğu yer nettir. HDP demokrasinin yanındadır, iradesi gasp edilen mazlum halkların yanındadır. HDP, 23 Haziran’da aynı kararlı tutumunu sürdürecektir.”
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