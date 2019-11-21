HDP kararı: Çekilmiyoruz
HDP, 31 Mart’taki yerel seçimden 5 ay sonra başlayan ve 24’ü bulan kayyım atamalarına karşı izleyeceği yol haritasını belirleyerek “HDP, hiçbir mücadele alanından çekilmeyecek, demokratik ve meşru zeminlerde mücadelesini büyük bir kararlılıkla sürdürecektir” diye açıklama yaptı.
HDP eşbaşkanları Pervin Buldan ve Sezai Temelli’nin yaptığı açıklamada kayyım atamaları eleştirilerek “Yerel yönetimler dahil, yaşamın bütün alanlarında kapsamlı, sistemli ve çok yönlü bir saldırıyla karşı karşıya olan HDP, hiçbir mücadele alanından çekilmeyecek, demokratik ve meşru zeminlerde mücadelesini büyük bir kararlılıkla sürdürecektir. Türkiye halklarının AKP-MHP sultasından kurtulması için ‘erken seçim’ diyoruz. Bu bir meydan okuma çağrısıdır” dedi.
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle