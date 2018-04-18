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    HDP: Hiçbir makul gerekçeye dayanmayan bir yaklaşım sergileniyor

    AA
    18.04.2018 - 17:15 | Son Güncelleme:

    HDP Parti Sözcüsü Ayhan Bilgen, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 24 Haziran olarak açıkladığı erken seçim tarihini, "Hiçbir makul gerekçeye dayanmayan bir yaklaşım sergileniyor. Toplumdan kaçırılan bir sandık var. Halkın bu süreci tartışmasını bile istemediler." diye değerlendirdi.

    Bilgen, TBMM'de gazetecilerin erken seçime ilişkin sorularını yanıtladı.

    Bilgen, seçimlere hazır olma, seçim yoluyla demokratik değişimi gerçekleştirme konularında toplumun güçlü bir irade, kararlı bir tavır ortaya koyacağını, toplumla alay eder yaklaşımın hesabının sorulacağını bildirdi.

    Yasaklama, engelleme, eşit ve adil bir yarışın olmaması konusunda her türlü ayak oyunun çevirileceği bir ortamda seçime gittiklerini savunan Bilgen, "Kotardıkları tek şey, ittifak yasası, yani kendilerini kurtarmak. Bir de hileli seçim yapabilmenin kanallarını, imkanlarını açabilmek. 16 Nisan referandumundan bu yana topluma vaat ettikleri ne ortamı tesis ettiler ne de parlamentodan geçirilmesi gereken uyum yasalarıyla ilgili bir şey yapma planına girdiler. Şimdi her şey tam bir kaos." diye konuştu.

    "SENARYOYLA KARŞI KARŞIYAYIZ"

    Seçim tarihine ilişkin soruya Bilgen, şu yanıtı verdi:

    "Bir senaryoyla karşı karşıyayız. Bilinçli, planlı ve bir taraftan sanki ülke çıkarınaymış gibi seçim gündeme girdi. 'Kaçınılmaz, bir an önce yapalım' gibi hiçbir makul gerekçeye dayanmayan bir yaklaşım sergileniyor. Seçimlere, yetişebileceği her tarihte hazırlıklıyız. Çalışmalarımızı bu doğrultuda yürütüyoruz. Toplumdan kaçırılan bir sandık var. Halkın hiç olmazsa bu süreci tartışması, partilerin, milletvekillerinin, iktidar partisinin milletvekillerinin bu süreci tartışmasını bile istemediler. Sandık yoluyla otoriter bir rejimi kurumsallaştırma, kalıcılaştırma girişimidir."

     

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    Etiketler: HDP , erken seçim , ayhan bilgen , erken seçim tarihi , gündem
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