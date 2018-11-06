HDP: Her yıl 300 kadın katlediliyor
HDP Eş Genel Başkanı Sezai Temelli, partisinin grup toplantısında “Sanatçı Sıla’ya uygulanan şiddet, görünmez kılınmaya çalışılan şiddetin açığa çıkmasına neden oldu” dedi.
Temelli, “Sevgili Sıla’ya geçmiş olsun diyoruz. Kadına yönelik şiddet bu iktidarın politikasıdır. Bu, adı konmamış örtülü bir iktidar politikasıdır. Öyle olmasaydı günde 400 kadın şiddete maruz kalmazdı. Yılda 13 bin kadın şiddete maruz kalıyor. Her yıl 300’e yakın kadın katlediliyor” diye konuştu.
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