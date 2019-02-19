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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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AA
19.02.2019 - 13:01, Son Güncelleme:

Son dakika: HDP Eş Genel Başkanı Sezai Temelli için soruşturma

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Son dakika: HDP Eş Genel Başkanı Sezai Temelli için soruşturma

Van Cumhuriyet Başsavcılığı, HDP Eş Genel Başkanı Sezai Temelli hakkında bir etkinlikte yaptığı konuşmayla ilgili iki ayrı suçtan soruşturma başlattı

HDP Eş Genel Başkanı Sezai Temelli hakkında, Van'da katıldığı bir etkinlikteki konuşması nedeniyle "terör örgütü propagandası yapmak" ve "Türk milletini, Türkiye Cumhuriyeti devletini, devletin kurum ve organlarını aşağılama" suçlarından soruşturma başlatıldı.

Van Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından Temelli'nin HDP İl Başkanlığınca 19 Aralık 2018'de düzenlenen "Halk Buluşması"nda yaptığı konuşmanın içeriğinde suç unsuru olduğu gerekçesiyle soruşturma açıldı.

Başsavcılık, hakkında "terör örgütü propagandası yapmak" ve "Türk milletini, Türkiye Cumhuriyeti devletini, devletin kurum ve organlarını aşağılama" suçlarından soruşturma başlatılan Temelli'nin milletvekili oluşu nedeniyle 694 sayılı Kanun Hükmünde Kararname'nin 146. maddesinde belirtilen hüküm kapsamında "görevsizlik kararı" vererek dosyayı Ankara Cumhuriyet Başsavcılığına gönderdi.

Van Cumhuriyet Başsavcılığı, geçen hafta da izinsiz yürüyüş esnasında taşıdığı, üzerinde "100. gününde Leyla'ya tecridi kırmaya" yazılı tişörtü almaya çalışan kadın polisin kolunu ısıran HDP Diyarbakır Milletvekili Saliha Aydeniz hakkında "görevi yaptırmamak için direnme" ve "basit kasten yaralama", sosyal medyadaki paylaşımları nedeniyle eski HDP Van Milletvekili Nadir Yıldırım hakkında da "terör örgütü propagandası yapmak" ve "halkı kin ve düşmanlığa tahrik" suçlarından soruşturma başlatmıştı.

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