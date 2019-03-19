HDP açıklaması: Oy verenler o partinin ipoteğinde değil
CHP Sözcüsü ve Genel Başkan Yardımcısı Faik Öztrak, HDP Eş Genel Başkanı Sezai Temelli’nin “Yavaş ve İmamoğlu bilecek ki seçilmişse HDP oylarıyla seçilmiştir” sözlerine ilişkin olarak, “Bizim kiminle işbirliği yaptığımız, hangi adayı destekleyeceğimiz konusu açık seçik ortada. Ama şunu da garipsiyoruz. Buradan önce herhangi bir partiye oy vermiş yurttaşlarımız, o partinin ipoteğine girmiş değildir. Sandıkta hangi partiye oy vermiş olursa olsun tüm milletimizin oylarına talibiz” açıklamasını yaptı.
Öztrak, basın toplantısında özetle şunları söyledi:
(Ataşehir belediye başkan adayı Battal İlgezdi’nin eleştirileri) Telefonla konuştum. Basına kapalı toplantıda bu ifadelerin geçtiğini söyledi. Ama bunun yanında başka birçok ifade var. Uzun konuşmanın içinden cımbızlanmış cümleler olduğunu, işin mecrasından saptırılmak istendiğini söyledi. Kendisi ne parti, ne de Genel Başkan’ı eleştirme gibi niyeti olmadığını, gelen sorular üzerine ifade ettiğini söyledi.
(Sezai Temelli’nin sözleri) Bizim kiminle işbirliği yaptığımız, hangi adayı destekleyeceğimiz konusu açık seçik ortada. İYİ Parti ile işbirliği yapıyoruz ve bütün partilere oy vermiş kim olursa olsun diğer bütün partilere oy vermiş yurttaşlarımızın oylarına talibiz. Bu laflar nereden çıkıyor anlamıyorum. Kiminle işbirliği yaptığımızı ve kimden oy beklediğimizi söylüyoruz.”
Yorumları Göster
Yorumları Gizle