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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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ANKARA
03.09.2019 - 08:00, Son Güncelleme:

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'Hazırlığımızı yapıyoruz'

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, MYK toplantısının ardından açıklamalarda bulundu.

Çelik özetle şunları söyledi:

SURİYE’NİN TOPRAK BÜTÜNLÜĞÜ ÖNEMLİ

“İlk ortak keşif uçuşu yapıldı. Burada herkesin gözü önünde gerçekleşen bir tablo. PYD-YPG unsurlarının güvenli bölgeden çıkarılması ve yapılandırılması gerektiğini önemli bir şekilde takip ediyoruz. Sayın Cumhurbaşkanımız durumu takip edeceğini, ve Türkiye’nin talepleri yerine gelirse güvenli bölgenin kurulacağını ifade ettiler. Oyalamaya karşı Türkiye kendi hazırlıklarını yapıyor. Rusya’dan gelen açıklamada Türkiye’nin karşı karşıya kaldığı terör tehdidini gördüklerini, güvenli bölgeye olan ihtiyacı ifade ediyorlar. Bizim için önemli olan Suriye’nin toprak bütünlüğüdür ve Suriye’nin kaderine Suriyelilerin karar vermesidir.

KAÇAK OLMASI SÖZ KONUSU DEĞİL

Bugün CHP’nin liderinin basiretsiz bir açıklaması oldu. Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’nin kaçak olduğunu söylediler. Kendisinin bahsettiği kararlar tüm süreçlerin pozitif sonuçlandığını biliniyor. Meclis’te de gündeme getirdiler. Bütün ruhsatlar, karar örnekleri, tüm izinler sizlere dağıtılacak. Külliye milletin evidir. Kaçak olması söz konusu değildir. Ağır bir vizyon sorunu vardır burada. Tüm bunlar yalandır, örgütlenmiş cehaletin bir örneğidir.

DİYANET’İN ATATÜRK İLE SORUNU YOKTUR

Gazi Mustafa Kemal Atatürk konusunda bir tartışma yoktur. Ülkemizin kurucu önderidir. Atatürk’e saygı konusunda Diyanet İşleri’nin de bir sorunu yoktur. Diyanet hassas bir kurumdur, günlük siyasi polemiklerin dışında tutulmalıdır. Diyanet İşleri Başkanımız görevinin başındadır.

F-35’LERE BLOKAJ UYGULANIRSA

(F-35’lere karşı Rus uçakları mı?) Hakkımız olan bir konu bloke edilmeye çalışılıyor. Türkiye’nin güçlü olması müttefiklerin de lehine. İhtiyacımızı F-35’lere gidermek isteriz ama blokaj olursa tabii ki başka yerlerden karşılamak durumundayız.” 

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