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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Gündem
AA
19.06.2019 - 14:37, Son Güncelleme:

Haziranda yağışlar yüzde 43 arttı

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Haziranda yağışlar yüzde 43 arttı

Meteoroloji Genel Müdürlüğünün tespitlerine göre, bu ayın 19 günlük periyotunda uzun yıllar ortalamalarına göre yağışlarda yüzde 43'lük artış yaşandı. Trabzon il merkezine 19 günde metrekareye 71 kilogram yağış düşerken, bu değer uzun yıllar normalinin 2 katı, geçen yılın 4 katı artış olarak kayıtlara geçti. Yurdun büyük bölümünde geçen 2 hafta boyunca yerel olarak kuvvetli ve yer yer şiddetli gök gürültülü sağanağa neden olan sistemin gelecek hafta sonuna kadar etkisini artırarak devam edeceği tahmin ediliyor.

AA muhabirinin Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden edindiği bilgilere göre, son dönemde yoğun şekilde gerçekleşen yağışların analizi yapıldı.

Nisan ayında yağışlarda yüzde 18 artış gözlenirken, mayısta yüzde 28 azalma oldu. Haziran ayının 19 günlük periyotunda ise 1981-2010 dönemi normaline göre yağışlarda yüzde 43'lük artış gerçekleşti.

Haziranda, Güneydoğu ve Doğu Anadolu bölgeleri hariç, tüm bölgelerde yağış miktarlarında artış kaydedildi. Özellikle İç Anadolu, Ege ve Akdeniz bölgeleri yüksek yağış alırken, Ege Bölgesi'nde normalin iki katından fazla yağış meydana geldi.

Ülkede etkili olan kuvvetli yağışlara atmosferin üst seviyelerindeki soğuk hava ile yer seviyesindeki havanın ısınmasıyla oluşan kararsız atmosfer şartları yol açtı. Bu durum haziranın 19 günlük periyotunda özellikle Darıca, Didim, Diyadin, Simav, Karaisalı, Etimesgut, Sivrihisar ilçeleriyle Karaman ve Nevşehir'de günlük maksimum yağışlarda yeni ekstrem değerlere neden oldu.

Uzun yıllar haziran ayı yağış normali metrekarede 51 kilogram olan Kocaeli-Darıca'da, 15 Haziran'da 75 dakikada metrekareye 106 kilogram yağış düştü. Trabzon il merkezinde de 19 günde metrekarede 71 kilogram yağış kaydedildi. Bu değer, uzun yıllar normalinin iki katı, geçen yılın aynı dönemine göre 4 katı artışa işaret ediyor.

Yağışlar sürecek

Yurdun büyük bölümünde geçen 2 hafta boyunca yerel olarak kuvvetli ve yer yer şiddetli gök gürültülü sağanağa neden olan sistemin gelecek hafta sonuna kadar etkisini artırarak devam etmesi bekleniyor.

Gelecek hafta boyunca Marmara'nın güneydoğusu, Ege, Akdeniz, İç Anadolu ve Karadeniz ile Doğu Anadolu Bölgesi'nin kuzeyinde genellikle öğleden sonraları görülecek yağışların, özellikle İç Ege, İç Anadolu ile Akdeniz Bölgesi'nin iç kesimlerinde yer yer kuvvetli ve şiddetli olacağı ve hayatı olumsuz etkileyeceği tahmin ediliyor.

Gök gürültülü sağanağa sebep olan sistemin bu hafta sonuna kadar etkili olmaya devam edeceği ve 23 Haziran Pazar gününden sonra yurdun iç ve batı bölgelerinde etkisini kaybedeceği öngörülüyor. Bununla birlikte yerel gök gürültülü sağanağın daha dar alanlarda sürmesi bekleniyor.

 

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