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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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İHA
04.11.2018 - 10:54, Son Güncelleme:

'Hazinenin üzerinde yatıyorum ama ekmeğe muhtacım'

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Ardahan'ın Çalabaş köyünde yaşayan 66 yaşındaki Mikail Gökçe, kendisine ait arazide hazine olduğunu iddia etti. Gökçe, kazı içim izin istiyor ve ekliyor: "Definemi çıkarayım ve ben de bu fakirlikten kurtulayım."

Ardahan merkeze bağlı Çalabaş köyünde yaşayan 66 yaşındaki Mikail Gökçe, kendisine ait arazide hazine olduğunu ancak Kültür Bakanlığının kazı için izin vermediğini iddia etti. Mikail Gökçe, hazinenin üzerinde yaşadığını fakat bir kuru ekmeğe muhtaç olduğunu ifade ederek, "Ben fakir bir insanım, hazinenin üzerinde geziyorum, yatıyorum ama ekmeğe muhtacım. Devletime sığındım. Bir an önce kazı izni verilsin, definemi çıkarayım ve ben de bu fakirlikten kurtulayım" dedi.

Definenin kendi arazisinde olduğunu iddia eden Gökçe, “Köyümüzün yolu yapılıyordu, yolu yapanlardan rica ettim. Bana evimden harman yoluna bir yol yapmalarını istedim. Dozerin kepçeyi vurduğu yerde derin bir çukur oluştu. Çukurun içinde ise uzun bir tünel ortaya çıktı. Biz bu tünelin içine girdik, sadece içinde kırık testi parçaları vardı. Ben de burada kazı yapabilmek için Kültür Bakanlığına bir yazı yazdım. Benim maddi durumum çok kötü, ben burada resmi bir kazı yapmak istiyorum ancak Kültür Bakanlığından burada kazı yapamayacağıma dair hep olumsuz cevap geliyor'' dedi.

Kars Müze Müdürlüğünden de yetkililerin geldiğini ve burada tarihi eser ve definenin olduğunu onayladıklarını söyleyen Gökçe, "Burada 13 metre derinde 3 odanın bulunduğunu ve bin 400 yıl önceki Hitit medeniyetine ait olduğunu söylediler. Ben de buna dayanarak resmi bir kazı yapıp bu hazinenin ortaya çıkarılmasını istiyorum" şeklinde konuştu.

Ardahan Kültür ve Turizm İl Müdürlüğü yetkilileri ise eskiden sığınak olarak kullanıldığı tahmin edilen bu alanın Kars Kültür Varlıklarını Koruma Bölge kurulu tarafından tescillenerek koruma altına alındığını ve kültür varlıkları kapsamında olduğundan kazıya izin verilmediğini söyledi.

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