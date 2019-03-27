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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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İHA
27.03.2019 - 22:55, Son Güncelleme:

Hazine ve Maliye Bakanı Albayrak’tan istikrar vurgusu

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Hazine ve Maliye Bakanı Albayrak’tan istikrar vurgusu

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, 31 Mart Yerel Seçimleri’ne 4 gün kala Sancaktepe’de vatandaşlarla bir araya geldi. Türkiye’nin tarihi günlerden geçtiğini dile getiren Bakan Albayrak, Sancaktepe’de son 10 yıldır devam eden istikrarın devamı için AK Parti Sancaktepe Belediye Başkan Adayı Av. Şeyma Döğücü’ye oy istedi.

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, seçim çalışmaları kapsamında Sancaktepe'de vatandaşlarla buluştu.

Yenidoğan Kültür Merkezi'nden başlayan Sevgi Yürüyüşü'ne katılan Bakan Albayrak'a vatandaşlar ulaşmak için yoğun çaba gösterdi.

AK Parti Sancaktepe Belediye Başkan Adayı Av. Şeyma Döğücü'yle beraber yürüyüşte sık sık fotoğraf çektiren Albayrak, Kadir Topbaş Kültür Merkezi'nin önünde otobüsten vatandaşlara seslendi.

Hazine ve Maliye Bakanı Albayrak’tan istikrar vurgusu

İSTİKRAR VE HİZMETİN DEVAMI İÇİN...

10 yıldır Sancaktepe Belediye Başkanı ve Ataşehir Belediye Başkan Adayı İsmail Erdem'in Sancaktepe'de çok güzel hizmetlerde bulunduğunu ifade eden Bakan Albayrak, bu istikrar ve hizmetin devamı için Av. Şeyma Döğücü'ye tam destek ve oy istedi.

Hazine ve Maliye Bakanı Albayrak’tan istikrar vurgusu

"SON 5 YILDIR YAŞADIKLARIMIZ TÜRKİYE'Yİ DAHA İLERİYE DOĞRU TAŞIYOR"

Türkiye'nin tarihi günlerden geçtiğini dile getiren Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, 31 Mart'ta Türkiye'nin yoluna çok güçlü şekilde devam edeceğini söyleyerek, "İsmail Başkanımızın Sancaktepe'de özellikle son 10 yıllık hizmet siyasetinde getirdiği çizginin devamında atom karınca gibi çalışıp, hele de hanımlarımızın desteği ile Şeyma Hanım bir 5 yıl daha Sancaktepe'de hizmet edecektir.

Hazine ve Maliye Bakanı Albayrak’tan istikrar vurgusu

"TÜRKİYE ÇOK TARİHİ GÜNLERDEN GEÇİYOR"

Türkiye nereden nereye geldi? Allah'ın izniyle adım adım güçlü bir şekilde yoluna devam ediyor. Son 5 yıldır yaşadıklarımız her anlamda, her platformda, her konuda Türkiye'yi daha ileriye doğru taşıyor. Siyasi anlamda, ekonomik anlamda, terör anlamında Türkiye çok büyük imtihanlar verdi. O süreci her bir seçimden daha da güçlü çıkarak emin adımlarla ileriye taşıyan Türkiye, inşallah 31 Mart'ta da çok daha güçlü bir şekilde yoluna devam edecektir" diye konuştu.

"SANCAKTEPE'NİN BÜYÜMESİ İÇİN EL ELE ÇALIŞACAĞIZ"

Gece gündüz demeden çalışmak için yola çıktıklarını ve 31 Mart akşamı inşallah şükür namazları kılacaklarını belirten AK Parti Sancaktepe Belediye Başkan Adayı Şeyma Döğücü, "Sizin bu teveccühlerinize layık olmak için gece gündüz demeden çalışmak için biz yola çıktık. Türkiye'nin en sancılı dönemlerini geçirdiği AK Parti döneminden önceki günleri hatırlıyoruz. Sancaktepe'nin büyümesi için el ele çalışacağız ve inşallah 31 Mart akşamı hep beraber şükür namazları kılacağız. Büyükşehir'de de AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Binali Yıldırım da bize destek verecek" şeklinde konuştu.

 

SON 24 SAATTE YAŞANANLAR

 

Son 24 saatte ne oldu? (27.03.2019) 2İşte Türkiye ve dünya gündemine dair gelişmeler, son 24 saatte yaşanan olaylar..
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