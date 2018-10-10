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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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10.10.2018 - 17:28, Son Güncelleme:

Hazine ve Maliye Bakanı Albayrak: Endonezya felaketten güçlenerek çıkacaktır

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Hazine ve Maliye Bakanı Albayrak: Endonezya felaketten güçlenerek çıkacaktır

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, "Endonezya halkı, devleti, bu felaketten, krizden ve sıkıntıdan en kısa sürede daha da güçlenerek çıkacaktır." dedi.

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, G20 toplantılarına katılmak için geldiği Endonezya'da, deprem ve ardından oluşan tsunami felaketinden etkilenen afetzedelere yönelik yardım faaliyetlerinde bulunan Afet ve Acil Durum Başkanlığı (AFAD) ve Türk Kızılayı ekiplerini ziyaret etti.

Palu kentinin Lolu Mahallesi'ndeki afetzedelerle görüşen Albayrak, Türk Kızılayı tarafından hazırlanan paketleri ihtiyaç sahiplerine dağıttı.
Albayrak'a ziyaret sırasında Türkiye Cumhuriyeti'nin Cakarta Büyükelçiliği Müsteşarı Burak Ali Karacan, AFAD, Türk Kızılay ve İnsan Hak ve Hürriyetleri İnsani Yardım Vakfı temsilcileri eşlik etti.

Albayrak, Endonezyalı afetzedelere Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve 81 milyon Türk vatandaşının destek, dua ve selamlarını iletti.

Alandan ayrılmadan önce AA muhabirine açıklamada bulunan Albayrak, yaşanan afetin çok üzücü olduğunu belirterek, bu ve benzeri felaketlerin her yerde olabileceğini söyledi.

Palu'nun deprem ve tsunami nedeniyle ağır bir felaket yaşadığını kaydeden Albayrak, Endonezya hükümetinin çok sağlam ve güçlü adımlarla olaya müdahale ettiğini ifade etti.

"Endonezya bu felaketten güçlenerek çıkacaktır"

Türkiye'nin, felaket yaşayan bütün ülkelerin din, dil, ırk ayrımı gözetmeden yardımına koştuğunu vurgulayan Albayrak, "Devletimizle, yardım kuruluşlarımızla işte bugün bakıyorsunuz AFAD'ından Kızılay'ına, İHH'sına kadar bütün kurumlarımızla hemen sahaya ilk gelen ülkelerden birisi olduk ama bunun ötesinde Endonezya ve Türkiye çok yakın iki ülke. Hem insanları hem toplumu birbirini çok ciddi anlamda duygusal olarak bağlılık hisseden, dua eden iki ülke." diye konuştu.

Albayrak, "Endonezya halkı, devleti, bu felaketten, krizden ve sıkıntıdan en kısa sürede daha da güçlenerek çıkacaktır. Biz de elimizden geldiğince maddi ve manevi, dualarımızla Türkiye olarak yanlarında olmak istediğimizi göstermek için buraya geldik." dedi.
Endonezya'ya G20 toplantıları için geldiklerini ifade eden Albayrak, bu vesileyle afet bölgesine uğrayıp Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın ve 81 milyon Türk vatandaşının desteğini, duasını ve selamlarını Endonezyalı afetzedelere iletmek için bu ziyareti gerçekleştirdiklerini kaydetti.

Bakan Albayrak, yaşanan afet sonrası Endonezya'ya bakan düzeyinde ziyaret gerçekleştiren ilk yabancı ülke temsilcisi oldu.

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