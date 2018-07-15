Hazine ve Eğitim Bakanı YAŞ üyesi

YAŞ üyeleri Cumhurbaşkanı yardımcıları, Adalet Bakanı, Dışişleri Bakanı, İçişleri Bakanı, Hazine ve Maliye Bakanı, Milli Eğitim Bakanı, Milli Savunma Bakanı ve Genelkurmay Başkanı ile kuvvet komutanlarından oluştu. Hazine ve Maliye Bakanı’nın, eski sistemde YAŞ’a giren başbakan yardımcıları yerine; Milli Eğitim Bakanı’nın da askeri eğitim kurumları nedeniyle YAŞ üyesi yapıldığı öğrenildi. Kararnameye göre YAŞ, Cumhurbaşkanının başkan olarak belirleyeceği Cumhurbaşkanı Yardımcısı’nın çağrısı ile yılda ‘en az bir kez’ toplanacak. Kararnamede ‘en az’ ifadesi olduğu için, TSK’nın ihtiyaçları ile Türkiye’nin iç ve dış tehditlerinin görüşüldüğü sonbahar - kış YAŞ toplantılarının da yapılabileceği belirtiliyor.

HALKLA İLİŞKİLERDEN KAYMAKAMLIĞA

KARARNAMEYLE kaymakam adaylığı şartlarında değişiklik yapıldı. Kaymakamlık için mezun olunması gereken bölümlere yenileri eklendi. Buna göre, kaymakam adaylarının, 4 yıllık lisans eğitimi veren fakültelerin uluslararası ilişkiler, siyaset bilimi, kamu yönetimi, iktisat, işletme, maliye ve finans, sosyoloji, halkla ilişkiler ve tanıtım, psikoloji bölümlerinden veya bu bölümlerden herhangi birinin müfredatında yer alan derslerin en az yüzde 80’ine sahip diğer bölümlerden ya da hukuk fakültelerinden mezun olmaları gerekiyor. Ayrıca, üniversitelerin sosyal bilimler, mühendislik fakülteleri ile tarih bölümlerinde en az 4 yıllık lisans eğitimi yapmış ve uluslararası ilişkiler, siyaset bilimi, kamu yönetimi, hukuk ve iktisat alanlarında lisansüstü eğitim yapmış olanlar da kaymakamlığa başvurabilecek.