Hazine ele geçti
İSTANBUL’da düzenlenen operasyonda, benzeri ABD’de 12.5 milyon dolara satılan 4 bin yıllık ana tanrıça heykeli ile birlikte çok sayıda tarihi eser ele geçirildi. Aralarında antikacıların da bulunduğu 7 kişinin yakalandığı operasyonda, İbranice el yazmaları da bulundu.
Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Kapalıçarşı’da 2 antikacının ellerinde bulunan tarihi eserleri yurtdışındaki alıcılara satmak istedikleri yönünde bilgi aldı. Polis, tarihi eser kaçakçılığı organizasyonunda yer alan 7 kişiyi belirledi. Yapılan tespitlerin ardından Fatih, Bakırköy, Kâğıthane, Kadıköy, Küçükçekmece’deki adreslere girildi.
4 BİN YILLIK
Aramalarda ele geçen en önemli eser kalkolitik döneme tarihlenen 4 bin yıllık ana tanrıça heykeli oldu. Benzeri ABD’de bir müzayedede 12.5 milyon dolara satıldığı belirtilen ana tanrıça heykelciğinin Batı Anadolu’da mermerden yapıldığı kaydedildi. Aramalarda ayrıca, 4 bin yıllık baltalar, ok ve mızrak uçları, Hitit dönemine ait adak heykelcikleri, Firik ve Urartu dönemlerine ait çengelli iğne, süs iğneleri, Klasik Yunan-Helenistik Roma, Bizans İslami dönem bronz ve gümüş sikkeler, çok nadir bulunan İbranice ve Ermenice el yazmaları, Yunanca taş baskı İncil, karo çini örnekleri, Helenistik ve Roma dönemi dua haçları, aynı döneme ait takı ve yüzük örnekleri, Kilia adası tipi idolün benzer örneğinin de bulunduğu çok sayıda tarihi eser ele geçti.
Operasyonda ele geçen İbranice el yazmalarının Adnan Oktar operasyonunda ele geçen el yazmalarının benzeri olduğu belirtildi. Gözaltına alınan 7 kişiye, ‘2863 Sayılı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanununa muhalefet’ suçundan adli işlem yapıldı.
Yorumları Göster
Yorumları Gizle