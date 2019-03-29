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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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29.03.2019 - 08:30, Son Güncelleme:

Hazine ele geçti

Çetin AYDIN
Çetin AYDIN
caydin@hurriyet.com.tr
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Çetin AYDIN
Çetin AYDIN
caydin@hurriyet.com.tr
Hazine ele geçti

İSTANBUL’da düzenlenen operasyonda, benzeri ABD’de 12.5 milyon dolara satılan 4 bin yıllık ana tanrıça heykeli ile birlikte çok sayıda tarihi eser ele geçirildi. Aralarında antikacıların da bulunduğu 7 kişinin yakalandığı operasyonda, İbranice el yazmaları da bulundu.

Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Kapalıçarşı’da 2 antikacının ellerinde bulunan tarihi eserleri yurtdışındaki alıcılara satmak istedikleri yönünde bilgi aldı. Polis, tarihi eser kaçakçılığı organizasyonunda yer alan 7 kişiyi belirledi. Yapılan tespitlerin ardından Fatih, Bakırköy, Kâğıthane, Kadıköy, Küçükçekmece’deki adreslere girildi.

4 BİN YILLIK

Aramalarda ele geçen en önemli eser kalkolitik döneme tarihlenen 4 bin yıllık ana tanrıça heykeli oldu. Benzeri ABD’de bir müzayedede 12.5 milyon dolara satıldığı belirtilen ana tanrıça heykelciğinin Batı Anadolu’da mermerden yapıldığı kaydedildi. Aramalarda ayrıca, 4 bin yıllık baltalar, ok ve mızrak uçları, Hitit dönemine ait adak heykelcikleri, Firik ve Urartu dönemlerine ait çengelli iğne, süs iğneleri, Klasik Yunan-Helenistik Roma, Bizans İslami dönem bronz ve gümüş sikkeler, çok nadir bulunan İbranice ve Ermenice el yazmaları, Yunanca taş baskı İncil, karo çini örnekleri, Helenistik ve Roma dönemi dua haçları, aynı döneme ait takı ve yüzük örnekleri, Kilia adası tipi idolün benzer örneğinin de bulunduğu çok sayıda tarihi eser ele geçti.

Operasyonda ele geçen İbranice el yazmalarının Adnan Oktar operasyonunda ele geçen el yazmalarının benzeri olduğu belirtildi. Gözaltına alınan 7 kişiye, ‘2863 Sayılı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanununa muhalefet’ suçundan adli işlem yapıldı.  

Çetin AYDIN
Çetin AYDIN
caydin@hurriyet.com.tr
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