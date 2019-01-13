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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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İsmail SAYMAZ
13.01.2019 - 08:30, Son Güncelleme:

Hazine, 6 gün gözaltına 803 TL tazminatı çok buldu

İsmail Saymaz
İsmail Saymaz
isaymaz@hurriyet.com.tr
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İsmail Saymaz
İsmail Saymaz
isaymaz@hurriyet.com.tr
Hazine, 6 gün gözaltına 803 TL tazminatı çok buldu

Gaziantep’te, FETÖ soruşturmasında gözaltına alınıp ihraç edilen Doç. Dr. Yılmaz Sağlam’ın açtığı tazminat davasında mahkeme 803 TL tazminata hükmetti. Hazine, tazminatı çok bulup itiraz etti.

Gaziantep Üniversitesi Eğitim Fakültesi’nde görev yapan Doç. Yılmaz Sağlam, 27 Eylül 2016’da FETÖ üyesi olduğu iddiasıyla gözaltına alındı. Altı gün sonra adli kontrol şartıyla serbest bırakılan Sağlam, Eylül 2016’da Kanun Hükmünde Kararname ile görevinden ihraç edildi.

Nisan 2017’de, hakkında kovuşturmaya yer olmadığına karar verilen Doç. Sağlam, görevine dönemedi. Sağlam da avukatı Önder Alkurt aracılığıyla tazminat davası açtı. Gaziantep 6. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen dava, 15 Kasım’da son buldu. Mahkeme, “Davacının haksız gözaltına alınmasından duyduğu acı ve üzüntüyü kısmen de olsa gidermek amacıyla hak ve adalet kuralları” gereğince 303 TL maddi, 500 TL manevi tazminat ödenmesine hükmetti. Hazine ise tazminatı çok bulduğu için karara itiraz etti.

Hazine’nin itiraz dilekçesinde, “Gözaltı işlemine Sağlam kendi olumsuz davranışları ile neden olmuştur. Haksız gözaltıdan bahsetmek doğru değildir. Gözaltı şartları mevcut olup davacı, fiilleriyle buna sebep olmuştur” denildi. Sağlam’ın avukatı Alkurt ise Hazreti Ömer’e ait “Hukukun en kötüsü suçsuzu korkutmaktır” şeklindeki cümle ile karara itiraz etti. 

İsmail Saymaz
İsmail Saymaz
isaymaz@hurriyet.com.tr
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