Hazine, 6 gün gözaltına 803 TL tazminatı çok buldu
Gaziantep’te, FETÖ soruşturmasında gözaltına alınıp ihraç edilen Doç. Dr. Yılmaz Sağlam’ın açtığı tazminat davasında mahkeme 803 TL tazminata hükmetti. Hazine, tazminatı çok bulup itiraz etti.
Gaziantep Üniversitesi Eğitim Fakültesi’nde görev yapan Doç. Yılmaz Sağlam, 27 Eylül 2016’da FETÖ üyesi olduğu iddiasıyla gözaltına alındı. Altı gün sonra adli kontrol şartıyla serbest bırakılan Sağlam, Eylül 2016’da Kanun Hükmünde Kararname ile görevinden ihraç edildi.
Nisan 2017’de, hakkında kovuşturmaya yer olmadığına karar verilen Doç. Sağlam, görevine dönemedi. Sağlam da avukatı Önder Alkurt aracılığıyla tazminat davası açtı. Gaziantep 6. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen dava, 15 Kasım’da son buldu. Mahkeme, “Davacının haksız gözaltına alınmasından duyduğu acı ve üzüntüyü kısmen de olsa gidermek amacıyla hak ve adalet kuralları” gereğince 303 TL maddi, 500 TL manevi tazminat ödenmesine hükmetti. Hazine ise tazminatı çok bulduğu için karara itiraz etti.
Hazine’nin itiraz dilekçesinde, “Gözaltı işlemine Sağlam kendi olumsuz davranışları ile neden olmuştur. Haksız gözaltıdan bahsetmek doğru değildir. Gözaltı şartları mevcut olup davacı, fiilleriyle buna sebep olmuştur” denildi. Sağlam’ın avukatı Alkurt ise Hazreti Ömer’e ait “Hukukun en kötüsü suçsuzu korkutmaktır” şeklindeki cümle ile karara itiraz etti.
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