Hazar Derneği'nden 'süresiz yoksulluk nafakası" açıklaması
Hazar Eğitim Kültür ve Dayanılma Derneği, süresiz yoksulluk nafakası tartışmaları ve yasa değişikliği talepleriyle ilgili açıklama yaptı.
Açıklamada şöyle denildi:
Bir süredir kamuoyunu meşgul eden süresiz yoksulluk nafakası, yasa değişikliği talepleriyle gündeme gelmiştir. Cumhurbaşkanlığının yüz günlük eylem planında yer alan nafaka konusu üzerinde sosyal medyada hararetli tartışmalar gerçekleşmektedir.
Kadın sivil toplum kuruluşlarını da teyakkuza geçiren konu üzerinde henüz bir uzlaşıya varılabilmiş değil. 26 yıldır kadın ve toplum üzerine çalışmalar yapan Hazar Derneği olarak, toplumun kültürel ve sosyolojik kodlarını hesaba katarak hazırladığımız nafaka raporu, 21 sivil toplum örgütü tarafından desteklenmektedir.
Sosyolojik, psikolojik ve hukuki arka planıyla; sivil toplum kuruluşu temsilcileri, hukukçular, milletvekilleri, sosyal hizmet uzmanlarının görüşlerine başvurarak hazırlanan raporda kadının ailede ve toplumda birey olarak pozisyonuna ve ekonomik güçsüzlüğüne dikkat çekiliyor.
Yasa değişikliği tartışmalarında dillendirilen boşanma sonrası kadının çalışması ve ayakları üzerinde durması önerisinin, evlilik süresince aynı tonda dillendirilmemesi kadın meselelerindeki ikircikli tutumun bir göstergesi olarak ifşa ediliyor.
Gerek pozitif hukukta gerekse devlet politikalarında, kadına pozitif ayrımcılık ilkesinin toplum için bir kazanım olduğunu, kadının dezavantajlı durumu düzeltilmeden bir yasa değişikliğine gidilmesinin doğru olmadığı ifade ediliyor.
Bu umdeler ışığında Hazar Derneği olarak, yasanın değiştirilmesini doğru ve hakkaniyetli bulmadığımızı kamuoyuna saygıyla duyururuz.
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