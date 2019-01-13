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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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13.01.2019 - 10:01, Son Güncelleme:

Hazal Kaya'nın doçentle icra davasında flaş gelişme

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Hazal Kaya'nın doçentle icra davasında flaş gelişme

Ünlü oyuncu Hazal Kaya, Doçent Dr. Ruhet Genç'ten 192 bin liralık alacağı için icra takibi başlatmıştı. Genç, ünlü oyuncu tarafından mağdur edildiğini beyan ederek İstanbul Asliye Hukuk Mahkemesi'ne başvurarak 200 bin TL tazminat talep etti.

Ünlü oyuncu Hazal Kaya'nın, Türk-Alman Üniversitesi'nde görevli olan Doçent Dr. Ruhet Genç'ten 192 bin liralık alacağı vardı. Kaya, Dr. Genç'in borcunu ödemeyi reddetmesi üzerine, alacağını tahsil etmek için geçtiğimiz Eylül ayında İstanbul İcra Müdürlüğü'ne başvurmuştu. Ünlü oyuncu, faizle ve yargılama giderleriyle yaklaşık 230 bin lira alacağı olduğunu belirterek Doç. Dr. Genç hakkında icra takibi başlatmıştı.

KARARA İTİRAZ ETTİ

Doç. Dr. Genç, iddiaya göre; gelen icra takibine rağmen ödeme yapmayı reddetmiş, bunun üzerine Genç'in icra kapsamında tüm mal varlığına haciz konulmuştu. Geçtiğimiz günlerde, İcra Müdürlüğü'ne başvuran Doç. Dr. Genç, mal varlığına konulan haciz kararına itiraz etmiş, icra ihbarnamesinin kendisine tebliğ edilmediğini beyan ederek mal varlığına konulan haczin kaldırılmasını istemişti. Dosya, Genç'in itirazı üzerine İcra Hukuk Mahkemesi'ne gönderildi. İcra Hukuk Mahkemesi'nce Genç'e çıkarılan tebligatın üniversite çalışanı tarafından alındığı belirlenince, mal varlığı üzerindeki haciz kaldırıldı. İcra dosyası devam ederken Doç. Dr. Genç, ünlü oyuncu tarafından mağdur edildiğini beyan ederek İstanbul Asliye Hukuk Mahkemesi'ne başvurdu. Ünlü oyuncudan 200 bin liralık tazminat talep eden Genç'in açtığı dava ilerleyen günlerde görülecek. (SABAH)

 

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