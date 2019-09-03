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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Ediz VERDİOĞLU/DİDİM (Aydın) (DHA)
03.09.2019 - 15:18, Son Güncelleme:

Hayvanseverleri ayağa kaldıran görüntü

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Hayvanseverleri ayağa kaldıran görüntü

Aydın'ın Didim ilçesinde bir plajda papağana bira içirerek kendilerince eğlenen kişilere tepki yağdı. Didimli hayvanseverler, papağana el konulmasını, bu kişilerin cezalandırılmasını istedi.

Olay, dün saat 13.30 sıralarında Altınkum Mahallesi, Yalı Caddesi'nde bulunan bir beach club işletmesinde meydana geldi. Kimliği öğrenilemeyen sahibinin elinde duran evcil papağana, bir başka kişi tarafından bira içirildi. O anlar çevredeki bir kişi tarafından cep telefonuyla görüntülendi. Görüntünün sosyal medyada paylaşılmasının ardından hayvanseverler duruma tepki gösterdi. Didimli hayvanseverler, sosyal medya platformlarında olaya tepki gösterip, papağana el konulmasını, bu kişilerin cezalandırılmasını istedi.

Olayın meydana geldiği işletme de konuyla ilgili olarak sosyal medya platformundan açıklama yaptı.

İşletmenin açıklamasında, "Sosyal medya üzerinde konu olan papağana içki içirilmesi ile işletmemizin hiçbir ilgisi yoktur. Papağan, müşterimizin evcil hayvanıdır. İşletmemiz tamamen sokak hayvanı dostudur. Beach club'ımıza misafirlerimizin evcil hayvanları ile girmesinde bir sakınca görmüyoruz. Konu olan papağana işkence görüntülerinde papağanın sahibi olan şahısları kolluk kuvvetlerine teslim edip, haklarında suç duyurusunda bulunup, papağanın ellerinden alınması için bütün desteklerimizi sağlıyoruz. Bu olayın takipçisi olacağımızı ve hayvana yapılan işkencenin üzüntüsü içerisinde olduğumuzu belirtmek isteriz. Bu olayı işletmemize mal etmek isteyen art niyetli insanlar hakkında suç duyurusunda bulunacağız" denildi.

İşletme sahiplerinin suç duyurusuna bulunmasının ardından Didim İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, şüpheliler hakkında işlem başlattı. Papağanın sahibi ile yanındaki kişinin ifadelerinin alınıp serbest bırakıldığı bildirildi.

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