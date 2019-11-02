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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Fırat ALKAÇ / İSTANBUL
02.11.2019 - 08:00, Son Güncelleme:

Hayvanseverlerden Meclis’e çağrı: Taraf olun

Fırat Alkaç
Fırat Alkaç
falkac@hurriyet.com.tr
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Fırat Alkaç
Fırat Alkaç
falkac@hurriyet.com.tr
Hayvanseverlerden Meclis’e çağrı: Taraf olun

HAYVANLARA karşı yapılan kötü muamelelerle ilgili çalışmalarını tamamlayan TBMM Hayvan Hakları Araştırma Komisyonu raporunu Meclis Başkanlığı’na sunarken, hayvanseverler “Tarım ve Orman Bakanlığı geçmişten bugüne kadar raporun aksine, hayvanların duygulu varlıklar olarak kabul etmemek için elinden geleni yapmaktadır. TBMM’ye ‘Hayvanlardan taraf ol’ çağrımızı yineliyoruz” dedi.

‘DUYGULU VARLIKLAR’

Faytona Binme Atlar Ölüyor İnisiyatifi Sözcüsü Elif Ertürk, Hayvan Hakları ve Etiği Derneği Başkanı Burak Özgünler, Hayvan Hakları İzleme Komitesi Sözcüsü Fatma Biltekin, Yunuslara Özgürlük Platformu Sözcüsü Öykü Yağcı ise rapora yansımayan hak ihlalleriyle ilgili basın açıklaması yaptı. Grup adına basın açıklaması yapan Burak Özgünler “Komisyon raporunu ülkemizde hayvan haklarının geliştirilmesi açısından önemli bir politika belgesi olarak görüyoruz. Komisyonun kuruluş amacının hayvanlara yönelik şiddetin engellenmesi için önerilerde bulunmak olduğunu hatırlatarak, komisyonun da işaret ettiği gibi hayvanların duygulu varlıklar olduğunu vurguluyoruz. Tarım ve Orman Bakanlığı ise geçmişten bugüne kadar raporun aksine hayvanların duygulu varlıklar olarak kabul etmemek için elinden geleni yapmaktadır. TBMM’ye ‘Hayvanlardan taraf ol’ çağrımızı yineliyoruz, toplumumuzu da hayvanların bireyliğine ve haklarına saygı göstermeye çağırıyoruz” dedi.

‘SÖZ YERİNE GETİRİLMELİ’

Ertürk de İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’na çağrıda bulunarak “Başkan faytonları tamamen kaldıracağına dair söz vermiştir. Bizler bu sözü yerine getirmesini bekliyoruz. İstanbul Adalar’da tek bir fayton görmek istemiyoruz. Tek bir hayatını kaybetmiş at görmek istemiyoruz. Teknelerde sürekli köle gibi taşınmasını istemiyoruz” dedi. Yunuslara Özgürlük Platformu Öykü Yağcı ise “Yunusların zorla tutulduğu çiftlikler kapatılmalıdır. Yunuslar bir eğlence aracı değildir” dedi. 

 

Fırat Alkaç
Fırat Alkaç
falkac@hurriyet.com.tr
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