Hayvanseverlerden Meclis’e çağrı: Taraf olun
HAYVANLARA karşı yapılan kötü muamelelerle ilgili çalışmalarını tamamlayan TBMM Hayvan Hakları Araştırma Komisyonu raporunu Meclis Başkanlığı’na sunarken, hayvanseverler “Tarım ve Orman Bakanlığı geçmişten bugüne kadar raporun aksine, hayvanların duygulu varlıklar olarak kabul etmemek için elinden geleni yapmaktadır. TBMM’ye ‘Hayvanlardan taraf ol’ çağrımızı yineliyoruz” dedi.
‘DUYGULU VARLIKLAR’
Faytona Binme Atlar Ölüyor İnisiyatifi Sözcüsü Elif Ertürk, Hayvan Hakları ve Etiği Derneği Başkanı Burak Özgünler, Hayvan Hakları İzleme Komitesi Sözcüsü Fatma Biltekin, Yunuslara Özgürlük Platformu Sözcüsü Öykü Yağcı ise rapora yansımayan hak ihlalleriyle ilgili basın açıklaması yaptı. Grup adına basın açıklaması yapan Burak Özgünler “Komisyon raporunu ülkemizde hayvan haklarının geliştirilmesi açısından önemli bir politika belgesi olarak görüyoruz. Komisyonun kuruluş amacının hayvanlara yönelik şiddetin engellenmesi için önerilerde bulunmak olduğunu hatırlatarak, komisyonun da işaret ettiği gibi hayvanların duygulu varlıklar olduğunu vurguluyoruz. Tarım ve Orman Bakanlığı ise geçmişten bugüne kadar raporun aksine hayvanların duygulu varlıklar olarak kabul etmemek için elinden geleni yapmaktadır. TBMM’ye ‘Hayvanlardan taraf ol’ çağrımızı yineliyoruz, toplumumuzu da hayvanların bireyliğine ve haklarına saygı göstermeye çağırıyoruz” dedi.
‘SÖZ YERİNE GETİRİLMELİ’
Ertürk de İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’na çağrıda bulunarak “Başkan faytonları tamamen kaldıracağına dair söz vermiştir. Bizler bu sözü yerine getirmesini bekliyoruz. İstanbul Adalar’da tek bir fayton görmek istemiyoruz. Tek bir hayatını kaybetmiş at görmek istemiyoruz. Teknelerde sürekli köle gibi taşınmasını istemiyoruz” dedi. Yunuslara Özgürlük Platformu Öykü Yağcı ise “Yunusların zorla tutulduğu çiftlikler kapatılmalıdır. Yunuslar bir eğlence aracı değildir” dedi.
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