Hayvanseverlerden 'cezalar arttırılsın' eylemi

İstanbul Barosu Hayvan Hakları Merkezi avukatlarının çağrısıyla çok sayıda hayvansever ve STK üyeleri İstanbul Adalet Sarayı önünde bir araya geldi. Ellerinde işkence ile öldürülen hayvanların fotoğraflarının yer aldığı pankartlar taşıyan hayvanseverler, cezaların arttırılması talebinde bulundu.

Kedi ve köpekleriyle eyleme katılan hayvanseverler “Hayvan katillerine ceza verilsin” ve “Hayvanlar sahipsiz değildir” sloganları attı. Eyleme CHP milletvekilleri Sezgin Tanrıkulu ve Gürsel Tekin de katıldı.

Türkiye’nin birçok noktasında eş zamanlı yapılan eyleme katılım yoğun oldu. İstanbul Barosu Hayvan Hakları Merkezi Başkanı Yasemin Babayiğit yaptığı açıklamada “Yavru köpeğin katledilmesiyle Hayvan Koruma Kanunu’na ilişkin değişiklik çalışmaları tekrar gündeme gelmiştir. Taslak mecliste bekleyen haliyle kabul edilebilir değildir. Hayvan hakları alanında ihtiyaç duyulan önlemlerden yoksundur ve hayvan hakları alanında uzmanlardan oluşturulacak yeni bir komisyon tarafından sıfırdan ele alınmalıdır. Avrupa’da olduğu gibi hayvanlara kanunun hukuki statü tanınmalı, mal değil can kabul edilmelidir. Türkiye’de fayton işkencesi sonlandırılmalıdır. Canlı hayvan dövüşü yasaklanmalıdır. Hayvanlara karşı işlenecek suçlar caydırıcı ve önleyici olmalıdır” dedi.

Açıklamanın ardından İstanbul Barosu Hayvan Hakları Merkezi avukatları Sakarya’da ayağı kesilen köpeğin ölümüyle ilgili gerçek faillerin bulunulması için savcılığa suç duyurusunda bulunuldu.

''Eziyet edenlere büyük cezalar verilmelidir''

Hayvanseverlerin gerçekleştirdiği basın açıklamasına ünlü isimler de destek verdi. Eyleme katılan tiyatro oyuncusu Gülriz Sururi yaptığı açıklamada “Hayvanların öldürülmesi insanların öldürülmesi gibi cezalandırılmalıdır. Çünkü onlar can, onlar bizim canımıza can katıyorlar. Eskiden biz milletçe hayvan severdik. Son yıllarca bu sevgimiz vahşete dönüştü. Bu kabul edilir bir şey değil. Bir anca önce hayvanların korunmasına yönelik yasa çıkmalıdır. Cezalar caydırıcı olmalıdır. Çok büyük cezaların verilmesi gerekiyor. Sert uygulamalar getirilmesini arz ediyorum” dedi.

'Bana Göz Kulak Ol Duyarlı Yaşam Derneği' adına açıklama yapan dizi oyuncusu Özge Özder “Ülkemizde hayvanlara yönelik şiddet ve eziyet görüntüleri artık o kadar çığrından çıktı ki, değil hayvan sever olmak, sadece vicdan sahibi olmak bile toplumumuzun isyan etmesine yetti. Yasaların yetersizi yüzünden bu caniler suç sayılması gereken sapkın eylemlerini gerçekleştiriyor. Seçimlere yaklaştığımız şu dönemde siyasilerin ağzından çıkan tüm sözlerin elbet bizler üzerinde olumlu olumsuz birçok etkisi olacaktır. Ancak biz yaşam hakkı savunucuları, sözlerin gerçekleştiğini gözümüzle görmeden hiçbir söze inanmayacağız. Aslında hayvana şiddete hapis cezası çıkarmanın yasa koruyucuların gücü dahilinde olduğunu düşünmekteyiz” dedi.

Eyleme katılan gazeteci Ömür Gedik ise açıklamasında hayvanlara uygulanan şiddetin cezasız kalmaması gerektiğini belirtti. Dizi oyuncusu Tuna Arman ise “Hayvanlar sokaklarda göz göre göre öldürülüyor. Yetkililer önlem almalıdır” dedi.

Eyleme çok sayıda avukat da destek verdi. Hayvanseverler eylemin ardından adliye önünden ayrıldı.