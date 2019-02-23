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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Tolga YANIK/KONYA, (DHA)
23.02.2019 - 10:28, Son Güncelleme:

Hayvanseverler isyan etti... ''Bunu yapan insanlar toplatılsın''

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Hayvanseverler isyan etti... ''Bunu yapan insanlar toplatılsın''

KONYA'nın Karatay ilçesinde sahipsiz hayvanları beslemeye giden bir grup hayvansever, çuval içerisine konulmuş ve yarısı yakılmış köpek ölüsü buldu.

Olay, geçtiğimiz Perşembe günü saat 18.30 sıralarında merkez Karatay ilçesi Tatlıcak Mahallesi yakınındaki çöplük bölgesinde meydana geldi. İddiaya göre, akşam saatlerinde kimsesiz köpekleri beslemek için bölgeye giden bir grup hayvansever, besleme yaptıkları yerin biraz ilerisinde yerde hareketsiz yatan bir köpek gördü.

Köpeğin yanına giden hayvanseverler köpeğin çuval içerisine konulmuş, yarısının yakılmış ve ölü olduğunu gördü.

Bu duruma tepki gösteren hayvansever Züleyha Türksever, "O gün bir grup arkadaşla sokak hayvanlarını beslemek için bölgeye gittik. Dönüşte bu köpeği yatarken gördük. Hasta ya da hamile olabileceğini düşündük. Yanına vardığımızda köpeğin bir kısmı yakılmıştı. Bunu yapan kendine insan diyen birileri. Hayvanı yakarak öldürmüşler.

Hani diyorlar ya, 'çocuğumu kovaladı, bize saldırdı' diye. Öyle bir şey yok. Bu hayvanlar günahsız. Hayvanlar toplatılacağına bunu yapan insanlar toplatılsın" dedi.

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