Hayvanların iyilik meleği

Merve Gülistan Aydın İstanbul’da yaşayan, şirketlere danışmanlık hizmeti veren bir ziraat mühendisi. Memleketi Elazığ’da deprem olduğunu duyar duymaz yollara düştü. Aynı zamanda veteriner teknikeri olan Aydın’ın amacı hem insanlara hem hayvanlara yardım etmekti. Bölgeye gittiğinde AFAD tarafından ulaşılan ana bölgeler yerine köyleri dolaşmaya başladı. Kuzenleriyle birlikte yıkılmış bölgelere giden Aydın,

bölgede arama kurtarma yapan askerlerle birlikte günlerce çalıştı. Kuzu, koyun, eşek, inek ve kedi-köpekleri göçük altından kurtarmak için çaba sarf eden Aydın, kurtarabildiği hayvanlara ilk müdahaleyi yaptı. Onları hayvan hastanelerine taşıdı.

İLK MÜDAHALEYİ YAPTI

Uçaktan iner inmez soluğu büyük yıkımların yaşandığı Çevrimtaş köyünde alan Aydın anlatıyor: “Gider gitmez henüz AFAD’ın ulaşmadığı Çevrimtaş köyüne gittim. Bölgede sadece askerler vardı. Evlerin yanı sıra yıkılmış ahırlar da vardı. O köyden bir koyun, bir eşek, bir kedi ve iki kuzu kurtardık. Yaralananlar arasında gebe bir inek de vardı. Tabii ki kurtarma çalışmalarının çoğunluğunu askerler yaptı. Biz de onlara yardımcı olmaya çalıştık. Kurtarılan yaralı hayvanlara ilk müdahaleyi yaptım. Bazılarını maalesef ki kurtaramadık. Çok sayıda hayvan enkaz altında öldü. Köylüler evlerinin yıkılmasına ve can kayıplarına üzüldüğü kadar kaybettikleri hayvanlar için de üzülüyordu. Ben onlara hayvanlarını tedavi edip geri getireceğime dair teminat verdi. Zaten askerler, köylüler ve biz artık burada bir aile gibi olduk. Aramızda bir güven ilişkisi kuruldu. Her kurtardığımız can için sevindiğimiz kurtaramadıklarımız için ağladığımız günler yaşıyoruz.“

GECELERİ YARDIM MALZEMESİ DAĞITTI

Aydın, sadece hayvanlara değil insanlara yardım etmek için de harekete geçtiğini anlatıyor: “Gündüz hayvanlarla ilgilendik, gece ise yardımların ihtiyaç sahiplerine ulaşmasını sağladık. Kuzenlerimle birlikte gelen yardımları paketleyip mağdur olmuş ailelere ulaştırmaya çalıştık.”