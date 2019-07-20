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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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AA
20.07.2019 - 16:01, Son Güncelleme:

Hayvanları teker teker yere düştü... ''Böyle bir şeye bugüne kadar rastlamadık'' dedi

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Hayvanları teker teker yere düştü... ''Böyle bir şeye bugüne kadar rastlamadık'' dedi

 Tunceli'nin Ovacık ilçesinde merada otlatılırken zehirlenen 50 büyükbaş hayvanı kurtarmak için ekipler seferber oldu.

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  • Hayvanları teker teker yere düştü... Böyle bir şeye bugüne kadar rastlamadık dedi
  • Hayvanları teker teker yere düştü... Böyle bir şeye bugüne kadar rastlamadık dedi
  • Hayvanları teker teker yere düştü... Böyle bir şeye bugüne kadar rastlamadık dedi
  • Hayvanları teker teker yere düştü... Böyle bir şeye bugüne kadar rastlamadık dedi
Haberle ilgili daha fazla fotoğraf için galeriyi ziyaret edin.

İlçeye bağlı Koyungölü köyü Şihamor mezrasındaki merada köylülerin ineklerini otlatan Mehmet Gülmez, hayvanların teker teker yere düştüğünü gördü. 

Hayvanların öldüğünü fark eden Gülmez, durumu köydekilere ve İlçe Tarım Müdürlüğü ekiplerine bildirdi. 

Olay yerine gelen ekipler, sürüdeki üç ineğin telef olduğunu tespit etti. Ölen hayvanlardan örnekler alan ekipler, iş makineleriyle hayvanları toprağa gömdü.

Ekiplerce, sürüdeki  50 ineğe de ilaç tedavisi uygulandı.

Koyungölü köyü Muhtarı Ecevit Keser, AA muhabirine yaptığı açıklamada, hayvanların zehirlenmeden kaynaklı telef olduğunu belirtti. 

Köylülerden haberi alır almaz ekipleri aradığını anlatan Keser, şunları söyledi:

"İlçe tarım müdürünü aradım, veterinerler geldi. Ekipler hemen yerinde müdahale edip hayvanları tedavi etti. Ardından Tunceli'den bir ekip daha geldi. Telef olan ineklerden numuneler alındı. Köy çevresinde atık sular var, onların analizinin de yapılması için numune alındı. Asırlardır bu bölgeden hayvanlar gelip gidiyor. Biz böyle bir şeye bugüne kadar rastlamadık." 

Besici Mahmut İnal ise iki ineğinin telef olduğunu belirterek, "Köyde tarla suluyordum. 'İnekler ölüyor' diye haber geldi. İneklerin yanına geldik ki hayvanlar sudan ya da başka bir şeyden zehirlenmişler. İki ineğimi birden kaybettim. Mağdur oldum. Geçimimizi ineklerle sağlıyoruz. Yetkililerin yardımınız bekliyoruz." diye konuştu. 

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