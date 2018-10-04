Hayvanları Koruma Günü ne zaman ortaya çıktı?
Hayvanları Koruma Günü, sosyal medyanın en çok konuşulan konularından biri oldu. Bensu Soral'dan Murat Boz'a, Elçin Sangu'dan Hakan Altun'a pek çok ünlü isim de Hayvanları Koruma Günü’ne yönelik paylaşımda bulundu. Peki, Hayvanları Koruma Günü ne zaman ortaya çıktı?
Çeşitli derneklerin birliğiyle ilan edilen Hayvanları Koruma Günü, unutulmadı. Yurdumuzda Hayvanları Koruma Derneği’nin 1908 yılında kurulmasıyla sistemli ve düzenli olarak hayvan sorunlarıyla ilgilenildi. Dernekler kuruldu, konunun önemi gittikçe büyüyor, insanlar yıllardır hayvanlara karşı yapılan haksızlıkların farkına vararak onları korumak istiyorlardı . Dünyanın çeşitli yerlerinden gelen hayvanseverler, Hollanda'nın başkenti Lahey'de Dünya Hayvanları Koruma Federasyonu'nu oluşturdular ve 4 Ekim Hayvanları Koruma Günü ilan edildi. Türkiye'de de her yıl 4 Ekimde Hayvanları Koruma Günü'nü kutlanıyor.
Yurdumuzda Hayvanları Koruma Derneği’nin 1908 yılında kurulmasıyla sistemli ve düzenli olarak hayvan sorunlarıyla ilgilenildi. Dernekler kuruldu, konunun önemi gittikçe büyüyor, insanlar yıllardır hayvanlara karşı yapılan haksızlıkların farkına vararak onları korumak istiyorlardı. Aynı amaçlı dernekler birleşerek Hollanda'nın başkenti Lahey'de Dünya Hayvanları Koruma Federasyonu'nu oluşturdular.
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