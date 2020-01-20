Hayvanlara işkence edenlere örnek olsun! Su ve kabuk

‘3 AYRI EVİ VAR’

“2 ay kadar önce okul servisinden indiğimde sokak lambasının üzerinde gördüm. Kabuk’u orada görünce, insanlar ezmesin diye alıp eve getirdim. Salyangozumu marul yaprağıyla besliyorum. Aldığımdan beri büyüdü. Hatta kabuk bile değiştirdi. Ona çalışma masamın üzerinde üç ayrı ev yaptım küçük kavanozlardan oluşan. Biri beslenme alanı. Biri içinde minik bir dal olan gezinti parkuru. Diğeri dinlenme alanı.

2 KEDİSİ DE VAR

Vişne’yi bir ilan üzerine gittiğimizde gördük. İlandaki başka bir kediydi. Çok güzel olduğu için başkası almış. Vişne çirkin diye hiç kimse almamış. Biz aldık. Limon’u evin önünde okul servisinden indiğimde gördüm. Başka biri onu seviyordu. Beni görünce bana koştu. Sonra yok oldu. Havalar soğuyunca kapıya geldi. Onun birkaç gün önce sevdiğim kedi olduğunu hatırladım. Şimdi evde.”