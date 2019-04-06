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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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İHA
06.04.2019 - 14:52, Son Güncelleme:

Hayvanat bahçesinden kaçan kurdu görenler telefona sarıldı

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Antalya’da 4 gün önce akşam saatlerinde hayvanat bahçesindeki çitleri aşarak ormanlık alana kaçan kurt, Döşemealtı ilçesi Duacı Mahallesi’nde üç ayrı noktada vatandaşlar tarafından cep telefonuyla görüntülendi. Seyir halindeki okul aracından çekilen görüntülerde öğrencilerin kurdu ıslıkla çağırması dikkat çekti.

Olay, 4 gün önce 16.30 sıralarında Döşemealtı ilçesine bağlı Nebiler Mahallesi’ndeki Antalya Büyükşehir Belediyesi Hayvanat Bahçesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, diğer kurt ve köpeklerle sürekli kavga eden bir kurt, bir süre önce başka bir kafese alındı. Kafesten çıkmayı başaran kurt, akşam saatlerine doğu çitlerini aşarak hayvanat bahçesinin sınırlarının dışına çıktı.

Ormanlık alana doğru ilerleyen kurdu bulmak için polis arama çalışması başlattı. Kurt, ormanlık alana kaçışının ardından tesadüfen o bölgeden geçen bir veteriner hekim tarafından cep telefonuyla görüntülendi.

4 gündür bulunamayan kurt halen aranırken ikinci görüntü hayvanat bahçesine yaklaşık 3 kilometre uzaklıktaki Duacı Köyü'nden geldi. Okul servisiyle seyir halindeyken tarladaki kurdu gören öğrenciler hemen cep telefonlarına sarılıp ıslık çalarak ve çeşitli sesler çıkartarak kurdu yanlarına çekmeye çalıştı. Çocukları gören kurt, korkarak olay yerinden uzaklaştı.

Hayvanat bahçesinden kaçan kurdu görenler telefona sarıldı
Aynı bölgede araçla seyir halindeyken bir anda kurdu karşısında gören vatandaşlar da şaşkına döndü. Hemen belediyeyi arayıp kaçan kurdun tam karşısında olduğunu söyleyen vatandaşlar hayvanı bir süre görüntüledikten sonra uzaklaştı. Vatandaşlar, kurtla karşılaştıkları anları sosyal medya hesaplarından paylaştı.

Kurt ile ilgili Antalya'nın farklı bölgelerinden çok sayıda ihbar geldiği ancak yoğunluğun Döşemealtı bölgesinden olduğu bildirildi.

Hayvanat bahçesinden kaçan kurdu görenler telefona sarıldı

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