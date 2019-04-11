Hayvana şiddet haberi bu kez Edirne'den geldi
EDİRNE'nin Keşan ilçesinde av tüfeğiyle vurulan sokak köpeği tedaviye alındı.
Keşan'a bağlı Danişment köyü sahilinde yaralı bir sokak köpeği bulundu. Köpek, hayvanseverler tarafından Keşan Sokak Hayvanlarını Koruma Derneği'ne getirildi. Dernek üyeleri de hayvanı, tedavisi için Sokak Hayvanlarını Koruma ve Yaşatma Derneği'ne (SOHAYKO) götürdü. Kuyruğu kopan, kalça ve arka ayak kısmından yaralanan köpeğin, av tüfeğiyle vurulduğu belirlendi. Köpeğin, enfeksiyon tedavisinin ardından ameliyata alınarak, vücudundaki saçmaların çıkarılacağı bildirildi.
Dernek yetkilileri, güvenlik güçlerinden köpeği vuran kişi ya da kişilerin bulunmasını istedi.
Yorumları Göster
Yorumları Gizle