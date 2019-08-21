Hayvan sevgisiyle sosyal medyada fenomen oldu

MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
ANA SAYFA
HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

YENİBİRİŞ

Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

YAKALA.CO

yakala.co, yaşadığın şehri keşfetmen, gitmek istediğin yere gitmen, almak istediğin şeyi alman için bütçeni ikiyekatlar. Çünkü yakala.co’da yer alan fırsatlar, genel fiyatının yarısı seviyesindedir. Hatta birçok zaman %50’ninde üzerinde bir indirimle karşılaşırsın.

Süper lüks yerler, kültürel, sportif, eğlenceli ve öğretici etkinlikler, her gün yenilenen yakala.cofırsatlarında seni bekliyor olacak.

İster Boğazın yanı başında yemek, eğlence veya lüks yatla gezi veya masaj keyfi ister Ege’de Akdeniz’de veyayurt dışında tatil ister son teknoloji bir ürün! yakala.co’da bunların hepsine çok sürpriz fiyatlarla sahipolabilirsin…

yakala.co’da mutlaka kendine göre bir fırsat bulursun. Bir Hürriyet iştiraki olan yakala.co’nun daima seninmutluluğunu sağlamak için çalıştığını sakın unutma!

KURUMSALKURUMSALKURUMSAL

HÜRRİYET'E BAĞLI KAL

Hesap Oluştur veya Giriş Yap
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Apple Store'dan indirin
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Google Play'den indirin
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerGündem HaberleriHayvan sevgisiyle sosyal medyada fenomen oldu
GeriGündem Hayvan sevgisiyle sosyal medyada fenomen oldu
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber

Gündem
DHA
21.08.2019 - 19:04, Son Güncelleme:

Hayvan sevgisiyle sosyal medyada fenomen oldu

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Hayvan sevgisiyle sosyal medyada fenomen oldu

Balıkesir'in Sındırgı ilçesine bağlı kırsal Armutlu Mahallesinde yaşayan 12 yaşındaki Mehmet Kanur, bir günde sosyal medya fenomeni oldu. Sabah saatlerinde video paylaşım kanalında çevresindeki bitki ve hayvanları tanıtan Mehmet Kanur, 2 gün içinde 100 bin takipçiye ulaştı. Kanur, "Hedefim belgesel kanalında çalışmak ve bütün çocukların hayvanları ve doğayı sevmesini sağlamak" dedi.

Sındırgı ilçesi kırsal Armutlu mahallesinde yaşayan 12 yaşındaki Mehmet Kanur, yaptığı paylaşımlarla sosyal medya fenomeni oldu. Küçük yaşlarında doğa merakı başlayan Kanur, oyuncak arabalar yerine hayvanları ve doğa gezilerine tercih etmiş. Doğa ilgisini hatıra olması amacıyla internete yükleyen Kanur, sosyal medyada fenomen hale geldi. Kanur’un 2 gün içinde ulaştığı takipçi sayısı 100 bine yaklaştı. (Haberin geçildiği saat itibariyle 98 bin 300 ve her geçen saat artıyor) Ufak yaşlarından itibaren doğaya ve hayvanlara karşı ilgisi olan Mehmet Kanur, babası öğretmen İsmail Kanur’un, ‘Oğlum ileride yaptıkların hatıra olur. Doğayı seviyorsun, yıllar sonra da bakar hatırlarsın’ demesiyle ilk videosunu YouTube kanalına yüklemiş.

Hayvan sevgisiyle sosyal medyada fenomen oldu

Oğlunu anlatan öğretmen İsmail Kanur, "Batman'da, Kütahya Simav gibi ülkenin çeşitli yerlerinde görev yaptım. Son olarak Dursunbey’de görev yapıyorum. İki oğlum var. 12 yaşında olan Mehmet'in ufaklığından itibaren doğaya ve hayvanlara merakı vardı. Oyuncakları da öyleydi. Dağlarda beraber gezer ve yanımdan hiç ayrılmazdı. Hayvanlar alır, tavşanları ve güvercinleri beslerdi. O hayvanlarla iç içe olduğundaki gözlerinin ışıldamasını hep çok hoşuma giderdi. Anne-baba olarak doğa ve hayvan sevgisiyle büyütmeye çalıştık. Sadece kitap oku demekle olmuyor. Mehmet’in ilgisi bu yöndeydi, bende onu destekledim, internetten ve aldığım kitaplarla teşvik ettim. Tabi şu an Mehmet, Türkiye gündemine oturdu. Biz kendi halimizde sakin bir aileyiz. Bu yaşamı bozmadan, doğal yaşamımızı sevgiyle sürdürmek istiyoruz" dedi.

Hayvan sevgisiyle sosyal medyada fenomen oldu

Ufak yaştan itibaren babasıyla doğa içinde geziler yaptığını söyleyen 12 yaşındaki Mahmet Kanur, hayvanların zararsız olduğunu da 5 yaşında anlamaya başladığını söyledi. Zarar vermeden, sevgiyle, nasıl yaklaşılacağının bilindiği zaman hayvanların zararsız olduğunu söyleyen Kanur, "Ben küçük yaşta merak sardım. Kendimi bildim bileli hayvanları seviyorum. Sürekli araştırdım ve videolarını çekmek istedim. İleriye doğru da hatıra olarak kalır diye düşündük. Hatta kanalım olduğunu bile bilmiyordum, kanalımın olduğunu fark ettik ve babamla birlikte yükledik" dedi.

Hayvan sevgisiyle sosyal medyada fenomen oldu

İlk video deneyimini anlatan Mehmet Kanur, "İlk çekimim su yılanı oldu. Okuldan öğle arasına çıkıyorduk. Derenin yanında bir su yılanını fark ettim. Herkes çığlık attı. Bende suyun dışında olunca, öleceğini fark ettim. Hemen yılanı orada yakaladım. ‘Sen ne yapıyorsun?’ dediler bana. Ben de, ‘Suyun dışında kolay kolay yaşayamaz’ diyerek, arabalar ezer diye korktuğumu ve derenin içine atacağımı söyledim. Derenin içine yılanı bıraktığımda, herkes beni alkışlamıştı. Ben de bundu anneme bahsettim. Sonrasında da çekimlerimizi paylaşma kararı aldık" dedi.

Hayvan sevgisiyle sosyal medyada fenomen oldu

EKŞİ SÖZLÜK SAYESİNDE 2 GÜNDE 100 BİN TAKİPÇİ

Kırlarda arkadaşlarıyla dolaşırken takipçilerinin artığını öğrendiğini söyleyen Kanur, o anın heyecanını ise şu sözlerle anlattı:

"Biz kırlarda arkadaşlarımla dolaşırken annem, ‘Sana bir sürprizim var. 16 bin abonen oldu’ dedi. Ben de çok mutlu oldum ‘Ne 16 bini?’ dedim. Bana orada 16 bini gösterdi ve çok mutlu oldum. Bunların hepsi Ekşi Sözlük sayesinde oldu. Beni görmüş ve herkese tanıtmışlar. Sonra abone olmuşlar. Oradaki herkese çok teşekkür ediyorum. Sonra baktım ki aboneler hızlı bir şekilde artıyor. Saniyede 3 kişi abone olmaya başladı. Şuan abone sayım 100 bine yaklaştı Bundan sonraki amacım, büyüyünce belgesel kanalında çalışmak, bütün çocuklara örnek olup onların da hayvanları sevmesini sağlamak" dedi.

Hayvan sevgisiyle sosyal medyada fenomen oldu

Çocuklarının ufak yaşlarında itibaren doğal yaşamı, hayvanları ve bitkileri çok sevdiğini belirten anne Fatma Kanur, "Küçüklüğünde itibaren hep ilgiliydi. Ceplerinden bitki tohumları çıkardı. Ben normal yolda yürürken, Mehmet sağa sola bakardı. Taşlara, doğal bitki örtüsünü incelerdi. Bahçede değişik bitkiler yetiştirirdi. Sosyal medyadaki bu durumu ilk duyduğumuzda şok olduk. Zaten bu zamana kadar bizimde alıştığımız, doğal hayatıydı Mehmet’in. Bu kadar büyük sevgi ve beğeni göreceğini tahmin etmiyordum. Çok sevinçliyim" dedi.

Hayvan sevgisiyle sosyal medyada fenomen oldu

Mehmet Kanur’un şu an bir numaralı öğrencisi ise kardeşi Utkan Kanur. 6 yaşındaki Utkan da ağabeyini dinleyip, doğaya saygılı ve bilinçli şekilde yetişiyor.

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Yorumları Göster
Yorumları Gizle

Haber Gündemi

Sıradaki Haber
Kızının feryatları yürek dağladı: 'Anne lütfen ölme'
Elazığ'daki TV ekibinin o görüntüleri ortaya çıktı! 'Ne akıl buraya indik hakikaten bilmiyorum'
Diyarbakır'da şoke eden ayrıntı! Hırsız geldi diye dışarı çıkan 4 kişi öldürüldü
Yeni Akit'in Genel Yayın Yönetmeni'ni öldüren damadın cezası belli oldu